Martin Scorsese creo una plataforma que mostrará películas clásicas restauradas.

La aplicación se llama Restoration Screening Room, la modalidad será distinta que Netflix, modificando el codiciado on-demand de las demás, pero acercándola un poco más a la experiencia cinematográfica.













Las películas estarán disponibles a partir de una fecha y hora estipulada y se mantendrán solamente durante 24 horas. Además, se sumara entrevistas a diversos personajes del ambiente.

La fecha del “estreno” de la primera película será el 9 de mayo, y el film seleccionado es I Know Where I´m Going. Luego, a partir de los segundos lunes de cada mes se podrán ver otros imperdibles clásicos como La Strada de Federico Fellini; Detour de Edgar G. Ulmer, la Moulin Rouge de John Houston, entre otras.

Para el primer presentacion, Scorsese en persona participará en la presentación e incluirá entrevistas con Thelma Schoonmaker Powell, Tilda Swinton y Kevin Macdonald.