“How To Be a Carioca”. Foto: prensa Star+.



Star+ anunció el final de las grabacinoes de “How To Be a Carioca”, una nueva producción original del sello Star Original Productions, que llegará al servicio de streaming en 2023.



Con la dirección de Carlos Saldanha (“Rio”, “La Era de Hielo”, “Ferdinando el toro”), Joana Mariani (“El olor del caño”, “Todas las canciones de amor”) y Rene Sampaio (“Impuros”), la serie basada en el best-seller homónimo y filmada en la ciudad de Río de Janeiro, muestra con mucho humor y cariño la forma de ser carioca. Un verdadero manual de supervivencia en la Ciudad Maravillosa, en el que en cada episodio un extranjero vivirá una aventura al mejor estilo “gringo”, en el intento de adaptarse a la cultura local y para lo que contará con la ayuda de Francisco, un “carioca de pura cepa” interpretado por Seu Jorge (“Marighella”, “Ciudad de Dios”).



Seu Jorge (Francisco), “How To Be a Carioca”. Foto: prensa Star+.



La serie cuenta con un gran elenco internacional, que incluye a los talentos brasileños Seu Jorge (Francisco), Malu Mader (Solange), Douglas Silva (Luiz Henrique), Raquel Villar (Renata), Débora Nascimento (Soraya), Nego Ney (Silvio), Mart’nália (Xerxes), Danilo Ferreira (Estacio), a las actrices argentinas Verónica Llinás (Irene) y Andrea Frigerio (Graciela), al actor alemán Peter Ketnath (Mathias), al actor sirio Ahmad Kontar (Nabil), a la actriz israelí Swell Ariel (Laila) y a los actores angoleños Heloísa Jorge (Karima) y Lelis Twevekamba (Agostinho), entre otros.



Compuesta por 6 episodios de 40 minutos, “How To Be a Carioca” está creada por Carlos Saldanha, Joana Mariani y Diogo Dhal (“Nuevo Mundo”), cuenta con guión de Rodrigo Nogueira, Sabrina Rosa y Felipe Scholl y es realizada por Moovie.



Una de las escenas de “How To Be a Carioca”. Foto: prensa Star+.



“How To Be a Carioca” forma parte de la robusta oferta de producciones exclusivas de Star+ íntegramente desarrolladas en la región, alineadas con el compromiso asumido por The Walt Disney Company Latinoamérica de realizar contenido de relevancia local para el servicio de streaming en alianza con casas productoras de la región y con talentos estelares de Latinoamérica.