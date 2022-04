Gerónimo Vargas Aignasse

En comunicación con LV12 Radio Independencia, Vargas Aignasse, reconoció: “Yo creo que falta muchísimo para una elección todavía, hay algunos dirigentes como es el caso del Intendente, que está buscando posicionamiento en la interna que tiene en Cambiemos, buscando posicionarse para poder ser candidato a Gobernador esto lo ha venido haciendo durante toda su gestión, primero para que su esposa sea senadora, siendo el candidato testimonial para que ella pueda asumir y ahora está agrediendo, descalificado la tarea que venimos haciendo. Claramente buscando un posicionamiento político”.

“Es una tristeza porque la ciudad de Tucumán, realmente hoy está en pésimas condiciones, un déficit de gestión muy marcado por lo que podemos ver en el estado de las calles, la iluminación en los sectores en el segundo o tercer cordón de la ciudad, los basurales que existen, la mugre que tiene Tucumán, el problema del transito. Todos los que vivimos en San Miguel de Tucumán, sabemos que esto tiene que ver con una gestión inexistente y que ha reducido a los ciudadanos de San Miguel a vivir en una ciudad caótica y con muy pocas condiciones de confort, de calidad. Es realmente lamentable”, agregó.

Además, reconoció que nos encontramos con un intendente que “juega a la política y solamente le importan las elecciones”. Por otro lado, expresó que lo vieron con su mujer “paseándola durante tres años seguidos” por todos los canales, con una inversión en medios de comunicación, realmente única en la historia, solamente pensando en candidatura, en espacio político y ahora vuelve a la carga de la misma manera haciendo críticas que son de un enorme desconocimiento.

image.png Vargas Aignasse cuestionó a Germán Alfaro.

“Criticar que el Gobernador va a inaugurar un pozo de agua es una muestra palmaria y contundente de que hay un enorme desconocimiento de lo que es la gestión. Atrás de un pozo de agua no hay solamente una excavación, hay una red que transporta y hay vecinos que reciben agua potable y probablemente antes no la hayan tenido en cantidad o calidad. El agua es vida, es salud, entonces no podemos entender que un intendente que debe brindarle servicios a la sociedad, pueda criticar que uno trabaje. Además, hay algo que es real y tiene que ver con que hay un crecimiento demográfico permanente y es necesario siempre invertir en obras de saneamiento”.

Por último, reconoció que les llama la atención, ya que cualquier cosa que se haga, para el intendente es motivo de descalificación para subirse al ring de la político. “Este es el momento de trabajar juntos por la gente ya llegará el momento de las elecciones. Hoy es el momento de gestionar”.