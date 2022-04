La diputada del PRO Laura Rodríguez Machado admitió que “ha sido un error poner nombre y apellido de Javier Milei” en el comunicado de esta semana de los referentes de Juntos por el Cambio porque “la discusión era qué metodología vamos a utilizar para hacer un gran frente electoral que le gane al kirchnerismo en el 2023.”

“Lo que se aprobó es un manual de buenas prácticas. Dice que cualquier incorporación a nivel nacional, provincial o municipal se realizará con unanimidad de criterios en la mesa nacional pero no era una referencia directa a Javier Milei, sino a lo que siempre nos ha ocurrido” dijo a Dato sobre Dato de radio Milenium.

El comunicado del jueves dice: ““hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo. Somos el cambio sin anarquía”.

Explicó que “para ordenar y mantener la unidad de Juntos por el Cambio la decisión es que ese acuerdo se tomaba en el ámbito de la mesa nacional por unanimidad pero no tenía nombres propios ni fue el criterio de hacerlo”.

“Como sabemos que hay sectores dentro de Juntos por el Cambio que no están de acuerdo con sumarlo a Milei, se interpretó que eso implicaba con cerrarle las puertas pero hay sectores que están de acuerdo con conversar con él”, contó sobre la reunión de esta semana de la que participó.

“También podríamos estar hablando de José Luis Espert o un sector del peronismo federal o quien vaya a generar una oposición al kirchnerismo, no le vamos a cerrar la puerta. Lo que estamos diciendo es que para incorporarlo tenemos que hacer un acuerdo entre todo Juntos por el Cambio”, subrayó.

En cuanto a la posición política del líder de Avanza Libertad, dijo que “Milei se autodefine como anarcocapitalista, no es algo que le dice el resto. Y nosotros somos el cambio sin anarquía pero en relación a lo que es Juntos por el Cambio”.

En cuanto a los vaticinios de las encuestas, Rodríguez Machado dijo que “tenemos una observación de como va manifestándose la gente a través de las encuestas y su incidencia en un posible voto en el 2023”.

“También es una señal positiva que la decisión popular ahora va hacia cambios estructurales en la Argentina, va a pedir menos Estados, va a pedir cambios que beneficien al sector privado, van en contra de un país absolutamente manejado a través de planes y de aportes del Estado Nacional que a su vez tiene su contracara en prohibiciones, retenciones, cupos y aranceles”, agregó.

En cuanto a si el ex presidente será candidato en el 2024, dijo que “Mauricio Macri es una persona exitosa en su ámbito privado y no requiere de la política para tener protagonismo”. Aseguró que Macri “estima que es importantísimo volver a generar un buen rumbo para la Argentina. Creo que eso es lo que tiene en mente cuando no define concretamente su futuro, pero él está diciendo que sigue estando. Él sigue en todo su accionar apostando un cambio para la Argentina.”

