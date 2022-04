El humorista Ariel Tarico, reveló que hay una parte de su trabajo que aún no se anima a volver a hacer.

“El encierro me generó cierta fobia y todavía no pude volver al teatro”, contó en una entrevista íntima con Pablo Montagna en Pasa Montagna, por Radio Rivadavia. “Caí en cuenta que estuve diez años seguidos haciendo gira, todos los fines de semana arriba de un micro, de un avión, yendo a todos lados, lejos de mi familia y no les estaba dedicando tiempo. No estaba haciendo los asados los domingos, mis pibes me reclamaban el hecho de no estar nunca en casa, de armar todos los viernes la valija y salir“, explicó Ariel.









“He estado deprimido en pandemia y he tenido que caretearla”, agregó. “Muchas veces los colegas se indignaban cuando veian un acto presidencial en el que el presidente estaba abrazándose con gente y no se podía hacer teatro. Eso caló hondo en mucha gente que tuvo que comerse los ahorros, tuvo que reinventarse. El streaming fue una salida, pero era dificultoso. No era fácil”, opinó