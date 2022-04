Copa de la Liga, Atlético Tucumán vs. Talleres. Foto: @ATOficial.

Atlético Tucumán supo aprovechar sus momentos y goleó a Talleres de Córdoba por 3 a 0 en un aceptable partido disputado esta tarde, en Tucumán, en el marco de la decimotercera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.



Tomás Palacios a los 8 minutos del primer tiempo en contra de su propia valla y Cristian Menéndez con un doblete, a los 26 de la primera etapa y a los 49 del complemento marcaron los tantos con los que el local se adjudicó el triunfo.

En un partido que fue parejo y sobre todo muy disputado en el mediocampo, fue Atlético Tucumán quien encontró la lucidez necesaria para romper las líneas y así hallar el camino al gol: Ramírez con una gran habilitación, dejó solo a Menéndez que gambeteó al arquero y remató, sin embargo su tiro fue sacado en la línea por Martino, pero en el rebote finalmente Palacios en contra de su valla puso el 1-0.



Pese al tanto, el ritmo del juego siguió de igual manera, con un Talleres que lo costó demasiado generar juego y un elenco local que apostó a circular la pelota y esperar los momentos justos para lastimar con un Menéndez que estuvo intratable para la “T”.



Justamente de la cabeza del ex delantero de Independiente llegaría el segundo tanto: Tras un tiro de esquina al primer palo, Menéndez ganó en las alturas y con un frentazo letal, venció al arquero Alan Aguerre que poco pudo hacer.



Ya en el complemento, Talleres apostó a revertir la imagen, mostró la rebeldía que no tuvo en la primera etapa y con los ingresos de Federico Girotti y Cristian Ludueña comenzó a inquietar a su rival.



Con los avances de parte de la visita, el elenco conducido técnicamente por Lucas Pusineri perdió la tenencia de la pelota y sufrió más de la cuenta ya que no perdió peso en la ofensiva y se resguardó en su arquero Nicolás Campisi, de gran actuación.



En el final del pleito, con un Talleres vencido anímicamente por no encontrar el descuento, el “Decano” se encontró con un penal de VAR -ya que sin el mismo no se hubiese cobrada por se un despeje con contacto- y el delantero Menéndez desde los 12 pasos con un remate cruzado sentenció la goleada.