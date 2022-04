Domingo Cavallo. Foto: NA.

Este sábado, Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de la Nación, publicó en su blog personal, un análisis minucioso de la actualidad de la economía argentina, de la que dijo que “no va a mejorar, pero si puede empeorar. Y mucho”.



El exministro de Economía trazó un panorama preocupante de la economía y sostuvo que a lo máximo que puede aspirar el gobierno de Alberto Fernández es a que la inflación no supere el 80%.



En un posteo en su página web personal titulado “Que la inflación anual no supere el 80% es lo máximo a lo que puede aspirar este gobierno”, Cavallo afirma que “a pesar de la continuidad de la reactivación económica post pandemia, hasta 2024 la suerte económica está echada” y que “la economía no va a mejorar, pero si puede empeorar. Y mucho”.



“Me resulta difícil imaginar que este gobierno consiga un mejor escenario alternativo, con Guzmán o con cualquier otro ministro de economía que pueda sustituirlo con el actual contexto político. Si puedo imaginar resultados mucho peores si el cambio de ministro se hiciera para dar cabida a las ideas de quienes rodean a la Vicepresidenta”, aseguró.



Describió que el gobierno, a pesar de cualquier esfuerzo, no podrá cumplir con el acuerdo con el FMI, ni en el terreno de los supuestos de inflación con los que se elaboró el programa, ni en torno a la meta de acumulación de reservas externas.



Con ese contexto, Cavallo señaló que para conseguir ese gesto del FMI, el Gobierno “tendrá que aumentar muy pronto el ritmo de devaluación en el mercado oficial (que deberá ubicarse entre el 4 y el 5% mensual)”, así como “tendrá que elevar la tasa de intervención del Banco Central (y la tasa que estará dispuesto a pagar el Tesoro para colocar deuda interna), a no menos de 4,7% mensual, es decir 56% nominal anual o 73% efectiva anual”.



“También tendrá que producir un fuerte aumento de las tarifas eléctricas, del gas y los transportes, como para producir una reducción de los subsidios económicos del 0,8% del PBI con respecto a lo gastado en 2021. Alternativamente tendrá que reducir el gasto de capital o algún otro rubro del presupuesto, hasta completar esa reducción como porcentaje del gasto primario”, concluye.