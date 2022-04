Tres grandes escritores argentinos han recibido el reconocimiento de la crítica en la Feria del Libro. Con esta distinción legitiman ser representantes de lo mejor de la producción local en los años 2019, 2020 y 2021.

Como no se entregaron los premios a las ediciones de 2019 y 2021 –impedidos por la pandemia–, se votaron y eligieron los tres juntos. Cada uno de ellos se lleva un premio de 60 mil pesos.

En la primera ronda de votación, se eligió a Eugenia Almeida por su obra Inundación, cuyo subtítulo es El lenguaje secreto del que estamos hechos y se publicó en 2019 por el sello Ediciones DocumentA/Escénicas. Allí dice: “Escribir fue la voluntad, quizás, de un gesto de amor. El último gesto de amor de quien reconoce el deseo de retirarse del lenguaje y se resiste a entregarse a ese deseo”.



“Me acuerdo”, el libro de Martín Kohan, que ganó por el año 2020.

En la segunda vuelta, se eligieron los mejores trabajos de 2020. Allí se distinguió al libro Me acuerdo (Ediciones Godot) de Martín Kohan. No se trata de una autobiografía sino una lista de recuerdos. El género tiene como referente el Me acuerdo y otros autorretratos del poeta y artista plástico estadounidense Joe Brainard, publicado en 1975.

Kohan se acuerda: “A la casa de mis abuelos en Córdoba, donde pasábamos las vacaciones, se bajaba por una pendiente lateral. Los escalones de bajada eran largos, había que dar dos pasos en cada uno. A menos que se los bajara corriendo, que era lo que hacía yo al llegar. Entonces se apoyaba un pie en cada uno solamente”.



Martín Kohan, autor de "Me acuerdo".

Y, finalmente, para la producción de 2021 se eligió el libro Las señoritas de Laura Ramos, un trabajo monumental que reconstruye vida y andanzas de las 70 pedagogas estadounidenses que dieron clase aquí entre 1869 y 1898 e impulsaron la modernidad que Sarmiento soñó. El título completo es : Las señoritas: Historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX (Taurus).

Ramos escribe: “Entre 1869 y 1898 el gobierno argentino contrató a sesenta y una maestras estadounidenses –probablemente viajaron nueve más que no están registradas de modo formal– para trabajar en escuelas normales del interior del país, en muchos casos para fundarlas y, en ocasiones, para ayudar a construirlas. O para defenderlas, cuando se convirtieron en fortines sitiados durante las luchas sangrientas que agitaban la región”.

En todos los casos hubo dos rondas de votación hasta que se logró establecer el ganador de cada año. En el jurado participaron los periodistas culturales y escritores Natalia Blanc, Eugenia Zicavo, Hinde Pomeraniec, Julia Salzmann, Enzo Maqueira, Flavia Pitella, Mónica López Ocón, Juan Carlos Aldazábal, Patricio Zunini, Patricia Kolesnicov, Silvina Friera, Héctor Pavón, Ana Correa, Agustina Larrea, Leonor Fleming, Omar Genovese, Rafael Oteriño, Graciela Aráoz, Danilo Albero, Hugo Levín, Martín Ale y Antonio Las Heras, y fue presidido por la Santiago Kalinowski de la Academia Argentina de Letras.

El director ejecutivo de la Fundación El Libro Ezequiel Martínez estuvo presente, pero no votó. Después de firmar las actas se encargó de llamar a los autores premiados para felicitarlos y hacerles oír el aplauso del comité de críticos.

La ceremonia de premiación será el sábado 7 de mayo, a partir de las 20.30, sala Domingo Faustino Sarmiento de la Feria.

El premio se dio por primera vez en 1992, cuando lo ganó Fuegia, una novela de Eduardo Belgrano Rawson. La última vez que se entregó fue en 2019 cuando lo ganó Daniel Guebel con El hijo judío.

Todos los ganadores

2019. El hijo judío de Daniel Guebel, editado por Penguin Random House.

2017. Black out de María Moreno, editado por Penguin Random House.

2016. ¿Facundo o Martin Fierro?? de Carlos Gamerro, editado por Sudamericana.

2015. Terrenal de Mauricio Kartun, editado por Atuel.



El dramaturgo Mauricio Kartun ganó en 2015 por "Terrenal".

2014. Cada vez más cerca de Elvio Gandolfo, editado por Caballo negro.

2011. Relatos reunidos de Hebe Uhart, editado por Alfaguara.

2010. Tener lo que se tiene de Diana Bellessi, editado por Adriana Hidalgo.

2009. Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810 – 1980 de Oscar Terán (post mortem), editado por Siglo XXI editores y la Fundación OSDE.

2008. El Andariego, de Hugo Padeletti, editado por Fondo de Cultura Económica.

2007. Tartabul, de David Viñas, editado por Editorial Sudamericana.

2005. País que fue será de Juan Gelman.



Griselda Gambaro fue premiada en 2004 por "El mar que nos trajo".

2004. El mar que nos trajo de Griselda Gambaro.

2001. Obra Poética de Joaquín Gianuzzi.

2001. Lugar de Juan José Saer.

2000. La fuga de Eduardo Mignogna

1999. La Tierra del fuego de Sylvia Iparaguirre

1998. La mujer de Strasser de Héctor Tizón

1997. Borges. Esplendor y derrota de María Esther Vázquez

1996. Al acecho de Isidoro Blaisten.

1995. Escenas de la vida posmoderna de Beatriz Sarlo

1995. Con esta boca en este mundo de Olga Orozco

1994. La amante del restaurador de María Esther de Miguel

1994. Escrito en la tierra de Jorge Calvetti

1993. La sierva de Andrés Rivera

1992. Fuegía de Eduardo Belgrano Rawson

