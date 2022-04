Mientras se encuentra internado, luego de ser operado en dos oportunidades a raíz del delicado accidente que sufrió en Brasil y que dejó su brazo izquierdo con múltiples fracturas, Fede Bal recibió la visita de Daniel Scioli.

El embajador argentino en Brasil pasó por la clínica de Río de Janeiro donde, por estos días, se encuentra el actor mientras atraviesa su recuperación. Juntos protagonizaron un divertido video que Fede compartió en Instagram con sus más de 2 millones de seguidores.

“Vino a visitarme Daniel Scioli a la clínica. Y no puedo dejar de agradecerle toda su gestión”, escribió el hijo de Carmen Barbieri en la red social junto a las imágenes que se viralizaron. Y continuó: “Les comparto un fragmento de una charla muy graciosa que tuvimos hace un rato”.



Fede Bal desde la clínica en Río de Janeiro. Instagram.

Entonces le agradeció al político por haber estado presente en este momento tan delicado y especial. “¡Gracias embajador! Aunque para los argentinos y sobretodo para mi familia y para mi, siempre va a ser “Daniel””, expresó junto al video en el que se lo ve de muy buen humor.

“¿Quién vino a verme? El señor embajador, ¿cómo le va? Te quiero agradecer”, empieza diciendo Fede en el video. Luego hablan con humor del momento que atraviesa el actor y Daniel le dice que le va a regalar una prótesis. “¿Una prótesis me vas a regalar?, pero si me salió bien a mi”, responde Fede entre risas.



Fede Bal y Daniel Scioli en la clínica de Río de Janeiro. Instagram.

Luego el actor se refirió a un chiste que hizo días atrás: “Yo hice un chiste y me mataron. Me dijeron que no haga ese chiste, pero vos me lo dijiste”. “Vos me llamaste y ¿qué fue lo primero que me dijiste?”, le preguntó a Scioli. “Te dije que te fue mejor que a mí”, respondió él.

El video rápidamente se llenó de likes y comentarios, entre ellos se destaca el de Scioli que, al ver las imágenes le dejó un emotivo mensaje al hijo de Carmen: “Fuerza Fede en la recuperación. Un gran abrazo. ¡Lo mejor está por venir!”.



Fede Bal, internado en Río de Janeiro, donde él será operado nuevamente el viernes. Captura Twitter.

El chiste de Daniel Scioli

Cabe destacar que días atrás, en una entrevista que brindó a Socios del espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 11), Fede Bal reveló que Scioli lo ayudó luego del accidente que sufrió mientras grababa Resto del Mundo (El Trece), el programa que conduce, y bromeó sobre algo que le dijo el político. Las repercusiones no tardaron en llegar y el influencer recibió un par de críticas luego de sus dichos.

“Quiero agradecerle a Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández que no paran de mandar mensajes y estar presentes. Y sobre todo a Daniel Scioli que está acá viviendo en Brasil. Me ayudó muchísimo“, dijo en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Luego detalló cómo fue que el embajador lo ayudó tras su accidente: “Me mandó una ambulancia a Paraty. Consiguió que me puedan traer a un hospital en Río de Janeiro. Me consiguió un lugar acá en la clínica de Las Américas. Me están atendiendo increíble. Apenas llegué me mandaron directamente a cirugía, me limpiaron pero no me pudieron operar porque había que limpiar toda la zona del brazo”.



Fede Bal y Carmen Barbieri, en Río de Janeiro, donde él será operado nuevamente el viernes. Captura Twitter.

Entonces vinieron las palabras que, después, generaron diversas opiniones: “Quiero contarles una anécdota. Así como yo me tomo las cosas con humor, él (por Daniel Scioli) también se las toma igual. Me llamó y lo primero que me dijo fue ‘por lo menos a vos te salió mejor que a mí’“. “Osea un tipo que le pasó lo que le pasó y que se toma con humor las cosas… La vida es eso”, concluyó Fede hace unos días en el ciclo de El Trece.