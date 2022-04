“Hay café o té y también unas galletas, para más adelante, si lo desean. Aquí tienen los enchufes para cargar sus computadoras y arriba está la ropa blanca: sábanas y un acolchado de plumas, por si necesitan”. Es tan amable la mujer de pelo corto rubio en este tren que conduce a los enviados de Clarín de Kiev a Odessa, en Ucrania.

Habla pausado en su idioma originario como buscando que no se requiera la ayuda de un intérprete para comprenderla. Es tan agradable esa señora. Parece extirpada de los años ’80 y arrojada por la fuerza a este tiempo de misiles y conexión digital.

Se ríe, va y vuelve por el pasillo estrecho. Da indicaciones. Otra vez se detiene en la puerta del camarote de Clarín: “Les voy a pedir, entonces, que a partir de ahora no levanten las persianas. Sí o sí, vamos a ir cerrados hasta destino. El tren no tiene que ser visto durante la noche porque puede ser atacado. De todos modos, será un viaje tranquilo”, dice y recuerda que más tarde traerá café.

Otro viaje de madrugada atravesando Ucrania en tiempos de guerra.

Una forma de salvación

Los trenes son, a su manera, una especie de salvación. No solo permiten a los corresponsales desplazarse de mejor forma para cumplir con sus tareas, sino que además son clave para llevar y traer insumos hacia diferentes regiones.

Pero sobre todo, se han vuelto el principal medio de transporte para aquellos que escapan. Casi tres millones de ucranianos los han utilizado para emigrar.



El tren que llega desde Kiev a Odessa. Foto: Sergio Araujo, Enviado Especial

Si uno se detiene delante de la puerta de las terminales de Lviv o de Kiev a fumar un rato, puede contemplar esa imagen ambivalente que define la esencia del desplazamiento humano: los pasajeros bajan aliviados porque escaparon del infierno, pero al mismo tiempo angustiados porque ese mismo tren que los salvó los alejó temporalmente de sus casas.

La libertad de Ucrania, insiste el presidente Volodimir Zelenski en sus discursos, es con armas. Pero también podría decirse que la libertad es en tren.

La cuarta red ferroviaria del mundo

Según un informe del Instituto de Comercio Exterior y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kiev, Ucrania es el país que cuenta con la cuarta mayor red ferroviaria del mundo, después de Estados Unidos, Rusia y Canadá.

Por volumen de tráfico, hasta antes de la invasión, el sistema ocupaba el cuarto lugar en Eurasia, sólo por detrás de China, Rusia e India.

Los trenes transportaban el 82 por ciento de las mercancías y el 50 por ciento del total de pasajeros en movimiento.



Un pasajero en el tren que conecta Kiev con Odessa, este viernes. Foto: Sergio Araujo Enviado Especial

Es notorio que necesitan inversiones para modernizar la flota (dato que se enlaza con el deseo de ser parte de la Unión Europea), pero aún así durante la guerra han funcionando con una capacidad operativa sorprendente.

El responsable de eso es un hombre llamado Oleksandr Kamyshin. Promedia los 45 años. Lleva el pelo como un futbolista, rapado a los costados, y el mito lo define casi como un fantasma, un estratega sin oficina estática, que al menos durante los primeros días de la guerra se movía sin pausa para no ser detectado por el enemigo.

Dicen que la noche que estalló la invasión se despidió de su esposa y de sus hijos y se subió a un vagón acondicionado como oficina. Desde el interior de esa base operativa no identificada, en donde no había teléfonos y sólo Internet, Kamyshin mantuvo, y mantiene todavía, en funcionamiento la red ferroviaria de Ucrania.

Tomó la decisión de bajar la velocidad de las locomotoras de 140 kilómetros por hora a solo 60 kilómetros en promedio.

Sigilo

Los trenes, por orden de su jefe máximo se mueven con sigilo. Serpentean en la noche. Por una cuestión de seguridad, tardan varias horas más de lo habitual en cubrir los tramos más largos de la red, los que unen ese triángulo de ciudades importantes: Kiev, la capital; Odessa, la capital cultural; Járkov, la ex capital durante la era soviética y la segunda ciudad del país, en las puertas del Este.

El ferrocarril es otra de las “las vías de salvación” del país. Los trenes de cercanías de ciudades como Kiev o como Odessa han vuelto a estar operativos en los últimos días. Son los trenes que toma la gente pobre, los campesinos del interior o incluso los que se desplazan desde pueblos para trabajar en las grandes ciudades.

Ahora que varias ciudades, a pesar de los misiles, intentan recuperar algo de ritmo, esas viejas formaciones de más de 40 años han vuelto a rugir.

Rusia atacó diferentes puntos de la red. Pero entonces, los operarios han trabajado con eficacia, derivando conexiones y reparando el tendido en tiempo récord. Cuarenta y dos de ellos murieron en situaciones de trabajo, alcanzados por el fuego enemigo.

Pero acaso la fotografía más triste de esta guerra haya sido la de la estación de Kramastort, entre Dnipro y Járkov, donde un misil ruso a principios de abril mató a más de 50 personas que estaban a punto de subirse a un tren para huir de la invasión. Fue una masacre.

Clarín tomó el primer servicio hacia Kiev cuando tenía carácter de “tren humanitario”. Entonces viajaba poca gente y muchísimas medicinas, alimentos e insumos varios para los habitantes de la asediada capital.

Un mes después, cuando volvió este enviado a subirse a la máquina, el tren ya estaba plenamente operativo como si hubiera superado la guerra. Pulcro, listo para andar como la formación que este viernes trajo al equipo hasta Odessa.

“Por favor pase, pase, no está ocupado”, dijo la azafata, indicando que se podía utilizar el baño. No hizo falta intérprete. Cada vagón tiene una azafata. Esas mujeres mandan. Avisan que el tren está por arrancar. Piden que no se levanten las persianas.

Advierten que la guerra continúa pero prometen un viaje apacible. Y van sentadas en la cabecera del coche, estoicas, oyendo radio, preparando café. Y por la mañana, golpean la puerta del camarote para avisar que el tren está llegando a destino.

Odessa, enviado especial

CB​