“Juntos por el Cambio no puede saltar al vacío”, sentenció el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, para sostener la decisión de la mesa nacional de la principal coalición opositora de cerrarle la puerta a una posible alianza con Javier Milei. Pero la declaración de jefe del radicalismo no fue la única voz de la oposición que se opuso y cuestionó al referente de La Libertad Avanza.

Elisa Carrió también fustigó al economista y advirtió que una victoria del libertario en las presidenciales del próximo año “no es la salida a una democracia liberal republicana, con garantía de derechos para todos, sino el nacimiento de un autoritarismo de masas que elimine a muchos y, en especial, que elimine a los que votaron, que son los pobres”.

Sin embargo, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, trató de atemperar los ánimos aunque se quejó de la decisión de la mesa nacional de “apresurar” una definición sobre una posible alianza con Milei. Incluso, la ex ministra de Seguridad se encontró este viernes con el economista, hubo abrazo y un corto diálogo.



El encuentro entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: captura

“Juntos por el Cambio no tiene que apresurar una decisión sobre quién tiene que entrar”, dijo Bullrich, que señaló: “Hay muchas intendencias y hasta la propia provincia de Buenos Aires que si vamos con el voto dividido no la vamos a ganar“. “Tenemos que entender el momento histórico que nos toca vivir”, remarcó para apuntar que “hay un montón de provincias donde los grupos libertarios están dentro de Juntos por el Cambio”.

Sin embargo, Morales no opinó lo mismo y hasta se mostró satisfecho con la decisión de haber incorporado el nombre de Milei en el documento. “Estaría bueno que Milei camine una villa, un barrio, que mire a la cara a un pobre. Ahí se va a dar cuenta de que necesitamos escuelas públicas y servicios públicos, que necesitamos un Estado presente”, sugirió el gobernador.

Incluso, en una entrevista con Radio Con Vos, el dirigente radical precisó: “Milei crece porque hay un sector grande de la sociedad que tiene un descontento importante con la política. No solo con el Frente de Todos, sino también con Juntos por el Cambio”. Y agregó que en ese escenario, es lógico que tenga éxito “cualquier irresponsable que se pare diciendo cosas que son hasta una insensatez”.



Gerardo Morales cargó duro contra Javier Milei. Foto Lucia Merle

Horas antes, la ex gobernadora María Eugenia Vidal fue quien cargó duro contra el libertario. “Milei quiere quebrar a Juntos por el Cambio, porque pide que dos o tres dirigentes se vayan a su partido, y esto es querer quebrar al único partido que le puede ganar al kirchnerismo”, repitió la actual diputada nacional en cada reportaje que cedió en los últimos días.

Cuando se le preguntó a Silvia Lospennato si realmente Milei busca dividir a Juntos por el Cambio, la diputada macrista respondió que la fractura de la coalición opositora es “el negocio de muchos porque es la fuerza que puede volver a gobernar la Argentina”. “Somos la fuerza más votada del país”, se jactó la legisladora para, sin embargo, aclarar que “la responsabilidad de que Juntos por el Cambio no se rompa es de las fuerzas que la integramos”.

El radical Facundo Suárez Lastra fue más energético a la hora de clausurar una posible alianza con el libertario. “Competiremos con él y daremos una pelea por la juventud y por las ideas progresistas que queremos expresar. Vamos a dar el debate político, de programa y de propuestas pero que él diga y haga lo que quiera”, expresó el ex diputado nacional. “La declaración de Juntos por el Cambio fue categórica: lo principal es la unidad. Cualquiera que venga a dividir no es bienvenido“, resaltó.

La diputada Laura Rodríguez Machado, quien es parte de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, enfatizó que en la coalición no se va a aceptar a alguien “sin que hubiera un acuerdo de todas las fuerzas”. “No dijimos que vamos a dejar de hablar con las fuerzas que tengamos que hablar. Juntos por el Cambio va a charlar con todo el mundo, no solamente con Javier Milei”, completó.

Por su parte, el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, quien ya mantuvo un fuerte cruce con el libertario en las redes sociales, volvió a cuestionar al diputado nacional. “Hasta ahora, no vi ninguna propuesta de Milei que tenga sentido económico y práctico. En la parte económica, propone una eliminación del Banco Central y del peso, que implicaría una hiperinflación o una confiscación de depósitos. Y el resto del programa no lo hemos visto. Creo que no tenemos que gastar tanto tiempo en Milei, sino en nuestras propuestas”, dijo el economista en declaraciones a TN.

La respuesta de Javier Milei

“Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”, respondió Javier Milei cuando se lo consultó sobre las críticas recibidas desde Juntos por el Cambio. Enseguida, el economista se quejó por “la forma en que están operando” en su contra e incluso dijo que “es hasta verdaderamente burda”.

“No está bien demonizar a una persona y ellos están haciendo eso, están buscando ensuciarme y provocarme“, agregó el referente de La Libertad Avanza al hablar sobre las críticas de los radicales y macristas en una entrevista con LN+.

Cuando se lo consultó sobre la posibilidad de formar una alianza dijo: “Nunca pedí estar adentro de Juntos por Cambio, siempre manifesté que no quería estar”. Para el economista “es un signo de debilidad enorme” de la dirigencia de esa fuerza. “Ustedes son muy frágiles o débiles o tengo un poder que desconozco. Que no esté en Juntos por el Cambio no me hace kirchnerista”, completó.

Milei también rechazó la lectura hacen desde el radicalismo y sectores del PRO que sostienen que el libertario les está restando votos y aseguró que le saca más votos al kirchnerismo que a Juntos por el Cambio. “No se están dando cuenta de la oportunidad histórica que tenemos. Si en lugar de focalizar en el verdadero enemigo se focalizaran en que si llegáramos las dos fuerzas al ballotage dejando tercero al Frente de Todos, el kirchnerismo se termina definitivamente“, añadió.

“No estoy intentando dividir a Juntos por el Cambio, tengo una concepción de cómo funciona el poder y Juntos por el Cambio si sigue manteniendo esta misma estructura está gestionando un nuevo fracaso. Estos frentes electorales con la intención de ganar y heterogeneidad ideológica son la garantía de un fracaso, así fue la Alianza, Cambiemos y así lo está demostrando el Frente de Todos”, aseveró.

El diputado también respondió a las críticas de Lilita Carrió, quien esta semana afirmó que personajes como el de Milei “emergen acá y en todo el mundo en los momentos en que la sociedad está frustrada y rabiosa”. “Dicen los que los chicos esperan escuchar como una solución mágica. Hubo muchos con igual discurso que terminaron con terribles dictaduras en Europa”, completó la referente de la Coalición Cívica.

Sin mencionarla, Milei desafió a la ex diputada a que se lo diga “en la cara” así la demanda.

Sobre los dichos de Morales, quien le recomendó recorrer los barrios pobres, dijo que el gobernador “está desinformado”. “Es sorprendente para un dirigente político del lugar que ocupa, no creo que de la talla, ni siquiera haya visto los fragmentos de lo que fue mi campaña caminando por los barrios mas vulnerables. Y cuando miras mi imagen, los mejores niveles los tengo en el norte del país”, contestó.



Mauricio Macri sería recibido en La Libertad Avanza. Foto: Juan José García.

Cuando se le preguntó si convocaría a algún dirigente del PRO, el economista dijo que a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich los recibiría “con los brazos abierto”, no así a “las palomitas tibias y a la nacional socialista”, en referencia a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal y la UCR. “Le doy la interna al ingeniero Macri y si gana lo acompaño. Si la gente quiere que Macri vuelva a ser presidente, no tengo problema”, concluyó.

GRB