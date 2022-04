Luis Juez estaba jugando al fútbol cuando se enteró de que la Justicia había rechazado su amparo para impedir que el consejero K Martín Doñate, designado por Cristina Kirchner tras una maniobra en la que partió el bloque oficialista, asumiera en la Magistratura. Y su primera reacción en caliente, minutos después de terminar ese picado, fue contudente: “La Justicia no se le anima a Cristina”, fue su respuesta ante la consulta de Clarín.

“Después que la Justicia no se queje cuando el poder político los manosea, los usa para su beneficio personal, para sus particulares necesidades, después no nos quejemos de la dirigencia política que tenemos, de la corrupción que tenemos, no nos quejemos cuando los políticos se enriquecen, cuando el país se empobrece”, cuestionó el senador cordobés.

Juez, que había presentado un amparo para asumir como representante de la segunda minoría del Senado en el Consejo de la Magistratura por el PRO, fue más allá: “Si los jueces le tienen pánico al poder político, no nos quejemos, tenemos el país que nos merecemos”.

“No nos quejemos cuando los jueces dicen no judicialicemos la política, no puede ser que la política se meta. Está todo bien, yo soy un hombre de derecho, un tipo que respeta las decisiones de la Justicia, pero después no nos quejemos”, agregó el cordobés, que fue dejado afuera del organismo que elije y sanciona jueces luego de que la vicepresidenta partiera en dos el bloque del Frente de Todos, tras resistirse a cumplir un fallo de la Corte Suprema que finalmente terminó acatando.

El 19 de abril pasado, en una maniobra inesperada, Cristina Kirchner ordenó que el oficialismo en el Senado dividiera a sus 35 miembros en dos bloques: por un lado 21 senadores pasaron a conformar el Frente Nacional y Popular, y otros 14 Unidad Ciudadana.

De esa forma, logró que Unidad Ciudadana se convirtiera en la segunda minoría de la Cámara Alta, por sobre el PRO que en su haber ostentaba hasta el momento ese lugar, con 9 representantes.

La jugada de la vicepresidente generó el repudio opositor y una presentación judicial del PRO, con Luis Juez y Alfredo Schiavone, consejeros titular y suplente propuestos, para frenar la posible asunción de Martín Doñate, el delfín de Cristina.

Este sábado, el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials desestimó la acción de amparo del PRO, habilitando a Doñate para asumir en la Magistratura.

La oposición había reclamado que se declaren inválidas las designaciones de los candidatos del Frente de Todos. La denuncia pedía que “se proceda al efectivo nombramiento de los senadores Luis Alfredo Juez, como consejero titular, y Humberto Luis Schiavoni, como consejero suplente, propuestos por la que entienden la segunda minoría parlamentaria”.

En su fallo, el magistrado señaló que admitir el planteo de Luis Juez “implicaría adentrarse respecto de la valoración de la ‘temporaneidad’ o de la subjetividad de la partición del Bloque ‘Frente de Todos’, todo lo cual conllevaría inexorablemente a la judicialización de las decisiones de otros poderes”.

Y sostuvo que, de hacerlo, “pondría en riesgo -en palabras del Máximo Tribunal- el ejercicio de las funciones que la Constitución le asigna a cada uno de ellos. Por tal motivo, concluyó que los jueces no pueden opinar sobre el modo en que aquellos ejercitan sus facultades”.

Juez no coincidió. En diálogo con Clarín, cuestionó: “Nosotros construimos al país que tenemos, con las decisiones que tomamos, los que estan en el poder cuando toma decisiones arbitrarias como Cristina, y la Justicia cuando no se le anima a Cristina”.

“Después no vengan a quejarse y a llenarse la boca, a decir que tenemos una vicepresidenta corrupta y autoritaria que impone su voluntad, cuando teniendo la oportunidad de ponerle un límite no lo hacen”, retrucó.

En ese sentido, profundizó: “La Justicia puede declarar la inconstitucionalidad de la ley y no puede declarar la irregularidad de un acto administrativo. Me parece una locura. Si nosotros permitimos que el que tiene poder lo use en beneficio propio, estamos muy cerca de la tiranía“.

Y concluyó: “Lo de Cristina diga lo que diga la Justicia fue un acto irregular, ilegítimo. Que lo dibujen como quieran, pero la realidad es esa”.