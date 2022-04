En pocos días, el creador de Tesla obtuvo lo que quiso. No fue gratis, pero este tuitero empedernido, cofundador de PayPal y dueño de Space X, ofertó US$44.000 millones para comprar Twitter. La operación, todavía sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias y bursátiles de EE.UU., le permitirá dominar a su antojo la red social del pajarito. No solo eso. El multimillonario empresario afronta el desafío de demostrar que Twitter puede generar ganancias fabulosas, tal como lo hacen Facebook, YouTube o la china WeChat.

Todavía se desconoce el plan que tiene Musk para Twitter, cuya principal fuente de ingresos es la publicidad. Justamente algo que el propio empresario quiere limitar. “Es difícil pensar que tenga alguna lógica alineada a los negocios de Tesla o Space X. Pero es factible que piense que se pueda monetizar la red social, que no es de las más rentables”, reflexiona Diego Martínez Burzaco, el jefe de Research de la plataforma Inviu.

Los números de Twitter no son del todo auspiciosos. Los últimos balances presentados en la Bolsa de Nueva York reflejan que la compañía obtuvo entre 2018 y 2019 casi US$2.700 millones de ganancias pero en los dos años siguientes acumuló un rojo de casi US$1.350 millones, exactamente la mitad. Eso a pesar de que sus ingresos vienen creciendo en forma constante. El año pasado Twitter facturó poco más de US$5.000 millones.

Diego Méndez, de Portfolio Personal, aclara que “2018 y 2019 fueron los únicos años que la compañía obtuvo beneficios desde su salida a la bolsa, en 2013”. Al conocerse la oferta de Musk por Twitter, el mercado reaccionó con mucha desconfianza. El acuerdo establece que Musk pagará US$54,20 por cada acción de Twitter y este jueves la cotización bordeaba los US$48,90. Si la brecha se amplía, muchos creen que es factible que la operación fracase. Si esto ocurre, el magnate debería pagar una multa de US$1.000 millones.

“La diferencia entre lo que ofertó y lo que vale hoy la acción está dando que existe un 80% de probabilidad de que la transacción se complete. A medida que esa diferencia se agrande, la probabilidad será más baja. Habrá que esperar un tiempo, pero creo que la cosa no está nada definida”, interpreta Juan Keser, asesor de inversiones de Silver Cloud Advisors. Y agrega: “Si se hacen los números, hoy a Musk le sale más barato romper el acuerdo y pagar la multa”.

Las dudas sobre el futuro de Twitter son generalizadas. Por lo pronto, la red social del pajarito contabiliza 436 millones (según el sitio Hootsuite), de los cuales solo 229 millones son activos y “monetizables”. Méndez recuerda que la cifra contrasta con los 1.930 millones de usuarios reales que tiene Facebook. “Twitter no se caracteriza por ser financieramente brillante y el 89% de sus ingresos proviene de la publicidad”, dice.

Musk no dio muchas pistas sobre sus planes con Twitter. Pero por esa red social, de la que es fanático, mencionó su intención de limitar la publicidad y aumentar la cantidad de suscriptores. También habló, en forma difusa, de achicar los costos operativos y hasta propuso convertir las oficinas principales de la compañía en un refugio para indigentes. Un mensaje nada esperanzador para los 7.500 empleados de Twitter.

“No hay nada definitivo. Aunque Musk ya había comprado el 9,2% de las acciones de Twitter, no me sorprendería que un día se levante y dé marcha atrás con la operación. No es la primera vez que hace esa jugada”, dice el divulgador de tecnología Joan Cwayk. Por otro lado, añade que existe “el temor de que Musk descuide Tesla por atender a Twitter” y que por eso bajaron sus acciones.

En la carrera de las redes sociales, Twitter corre por detrás en cantidad de usuarios. Las líderes son Facebook, YouTube (Google) y WhatsApp, que también pertenece al grupo que lidera Mark Zuckerberg desde 2014. Aquella fusión fue tan controvertida como la de Twitter. Ocurre que Facebook terminó pagando US$22.000 millones por la plataforma de comunicaciones, muy por arriba de lo que calculaban los analistas.

La desconfianza con Twitter, a pesar de ese antecedente, es alta. “Desde un punto de vista corporativo, Twitter se encuentra bajo cierta presión para acelerar la creación de nuevos productos. En este panorama, donde uno de sus principales competidores, como Facebook, anunció una reestructuración significativa con el desarrollo del metaverso”, subraya Damián Vlassich, analista de IOL (InvertirOnLine).

No obstante, la red social del pajarito tiene otro potencial por fuera del ámbito de los negocios. “Twitter tiene una potencia y mucha llegada dentro de los canales institucionales: participan políticos, analistas, economistas, empresarios. Todo eso tiene un valor intangible, pero hay que ver si se lo puede traducir a ingresos”, describe Martínez Burzaco. Sobre este punto, Cwayk coincide. Dice que el interés de Musk por Twitter “puede tener una intencionalidad política en muchos países donde el empresario tiene sus negocios”.

No son pocos los que creen que adueñarse de la red social tiene más que ver con el poder que con los negocios. “El 25% de los adultos norteamericanos se informan por Twitter”, remarca el especialista. “Es el hombre más rico, el más influyente, y la red social es una herramienta que puede darle poder”, señala. Cwayk recuerda que este año hay elecciones en Sudáfrica (Musk es nativo de ese país). “Y si no es ahora, podrán ser las próximas”, arriesga.

Claudio Zuchoviki sostiene algo parecido. Dice que “es muy difícil monetizar este tipo de compañías” y por eso interpreta que la jugada de Musk tiene que ver con el ego, un capricho de un multimillonario que puede gastar US$44.000 millones para darse un gusto. “Hay un nivel inentendible, que es el poder que tienen las redes. Comprar Twitter implica hoy el manejo de un medio más poderoso que los medios de comunicación tradicionales”, considera el experto.

El referente de una generación de ricos y tuiteros



Musk tiene casi 89 millones de seguidores en Twitter y es considerado un “influencer”.

A punto de cumplir los 51 años, Elon Musk es un verdadero rock star de la alta tecnología. El símbolo revulsivo de la era de las redes sociales y un verdadero dolor de cabeza para los organismos reguladores de los mercados bursátiles. La razón es que con apenas un tuit, lo hizo incontables veces, puede elevar o derrumbar la cotización de una acción o una criptomoneda, como el bitcoin. Lo hace con la potencia de sus mensajes. A la fecha, Musk tiene casi 89 millones de seguidores en Twitter, la red social de la que está a punto de tomar el control.

Nacido en Pretoria en 1971, Sudáfrica, y dueño de la mayor fortuna del planeta (US$259.000 millones), el creador de Tesla es un exponente de la nueva generación de empresarios “influencers”, junto con el fundador de Twitter, Jack Dorsey. Contrastan con el perfil de los “viejos” evangelistas tecnológicos, como Bill Gates, Steve Jobs y hasta Jeff Bezos. ¿Será ese el motivo por el cual Musk quiere comprar Twitter? ¿Para aumentar aún más su influencia en el mundillo de las redes sociales?

Esa es una de las especulaciones y versiones que circulan por Wall Street. Por lo pronto, este viernes trascendió que Musk vendió otros US$4.500 millones adicionales en acciones de Tesla (lleva US$8.500 millones esta semana) para reunir los US$44.000 millones que ofreció por Twitter, una compañía que se fundó en 2006 y casi nunca dio ganancias. Tampoco eso debería sorprender.

“Twitter como empresa siempre fue mi único problema y mi mayor pesar. Fue propiedad de Wall Street y del modelo publicitario”, opinó Dorsey, que fue expulsado dos veces de la compañía que fundó. “Para resolver el problema de que sea una empresa, Elon es la única solución en la que confío”, tuiteó el empresario.

Así aludió a uno de los objetivos que tiene Musk con Twitter: adquirir la totalidad de las acciones para que la red social deje de cotizar en la bolsa. O “deslistarla”, como le dicen en la jerga bursátil. Millonario desde 2013 cuando Twitter comenzó a cotizar en la bolsa, Dorsey todavía tiene el 2% del paquete accionario de la compañía. Si el acuerdo finalmente se concreta, embolsaría alrededor de US$860 millones. Habrá que verlo.

Ni bien oficializó la oferta por la red social del pajarito, Musk manifestó sus intenciones en forma ambigua. “La libertad de expresión es la base de una democracia que funciona y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”, dijo el empresario, y agregó que la red social del pajarito “tiene un enorme potencial y espero trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para desbloquearlo”.

El propietario de Amazon, Jeff Bezos, no dejó pasar la oportunidad. En una serie de tuits burlones, el multimillonario se preguntó si la compra de Twitter no le complicará el negocio de Tesla en China. “Interesante pregunta ¿el gobierno chino acaba de ganar un poco de influencia sobre la plaza del pueblo?”, dijo Bezos, dueño del Washington Post, en alusión a las ideas de Musk. El propio Bezos respondió: “El resultado más probable en este sentido es la complejidad en China para Tesla, en lugar de la censura en Twitter”.

La chicana tiene mucho sentido. La mitad de los autos eléctricos de Tesla se fabrican en la planta de Shanghai.

