Lamentablemente, para el abusivo gobierno de todos y todas, el mentiroso relato con el que quieren convencer que los jubilados somos su prioridad, choca contra una testigo insobornable: la desgraciada realidad que vivimos desde hace años. Desde que asumió Cristina Kirchner en 2008 hasta hoy, la inflación medida por índices confiables ha sido de 6.490 %. Lo que equivale a que los $ 690 de jubilación mínima de aquel año, hoy deberían ser $ 46.500 en lugar de los $ 32.600 que se abonan desde marzo. Y esta diferencia es aún mayor para los que percibimos un monto superior.

Con el agravante que, como somos ciudadanos de segunda clase, no hemos merecido los bonos adicionales. Una caridad estatal con la que los dirigentes quizás tratan de dormir tranquilos. Han metido sus manos hasta el hartazgo en los fondos de nuestros aportes vulnerando la ley y convirtiendo la ANSeS en el bolsillo de su política populista.

Nuestro penoso presente queda evidente cada vez que se actualiza la canasta básica del adulto mayor medida por la Defensoría de la Tercera Edad, que en abril de 2022 fue de $ 97.238. Esto confirma que la mayoría de los jubilados cobran una mísera parte de esa línea de subsistencia. Llegamos entonces a una conclusión: la política estatal para los jubilados argentinos no es más que un plan urdido para hacer penosos los últimos años de nuestra vida y mantenernos atados a sus retorcidos cálculos de actualización.

Los viejos sabemos que los cuentos infantiles de buenos y malvados con final feliz son nada más que eso. Por eso, es imprescindible enfrentar la dura realidad que nos imponen y como sucede cada semana desde este diario, empecinadamente levantar las voces reclamando por nuestros justos derechos.

El FMI nace en 1944. Objetivos: resolver cuestiones financieras internacionales. Uno importante: “Poner a disposición de sus miembros, sus recursos para corregir defasajes en sus balanzas de pago, sin recurrir a medidas perniciosas para su prosperidad”.

La premisa de no afectar a un país, en estos tiempos no se cumple, se inmiscuye en sus asuntos internos. Ningún organismo u otro Estado deben hacerlo. Lo pautado en 1944, entre 1969 y 2011, se modificó seis veces.

Hoy, el FMI se ve como un sistema de control político, y no como un organismo técnico para estabilizar monedas y el comercio. Sus deudores, están condicionados a medidas que impone, que hacen perder el control del estado y cambiar la economía. Se favorece fuga de capitales.

El FMI por su cambio de conducta, se asemeja a un representante de intereses de capitales no propios. En todo ese contexto, quienes lo conducen, respecto a Argentina, expresan que en ella se perciben altas jubilaciones.

Esto obra en el informe del acuerdo de marzo de 2022. Sostienen que hay ingresos superiores a las de muchos países del primer mundo. Están buscando afectarnos, y que se haga un recorte.

Sólo un 3 o 4% de las jubilaciones son extremadamente altas como la de la vicepresidente. Un 70% de los jubilados cobra un haber irrisorio y el otro 27 o 26% está lejos de los guarismos que el FMI aduce.

No vamos a permitir se nos toque un centavo o se nos prive de un aumento justo. Nadie nos va a avasallar, ni propios ni ajenos. Lucharemos por ello, sin miedo y movilizándonos.

El mes pasado destine el 100 % de mi haber jubilatorio para subsistir junto a mi esposa, que no es jubilada ni pensionada y tampoco beneficiaria de plan social alguno, ella de 59 y yo 65 años de edad.

Este mes a causa de la inflación mi sueldo no tendrá el mismo poder adquisitivo, entonces me pregunto ¿por qué el Gobierno no me considera afectado por la misma y con derecho a percibir un bono, que como ellos mismos pregonan se otorga para compensar los efectos de la inflación?

En la actualidad aporto al Pami el 6 % aproximadamente de mi sueldo, $ 6.400 (3 % sobre la mínima y 6% sobre el excedente) no desciendo de la realeza de los Borbones ni los Grimaldi, la sangre que corre por mis venas, más que azul es casi negra y hasta donde sé, según reza nuestra Constitución: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.

Los jubilados somos como los niños, nos duele si nos toca un caramelo y a otros un alfajor, que la maestra nos de un lápiz y a los demás una caja de fibrones, ¿recuerdan su niñez, cuando a ustedes les tocaba una pelota de goma y a otros una de cuero?

Si no les alcanza la billetera para darme un bono, por lo menos no me descuenten para el Pami el 6% sobre el excedente, mi organismo en nada se diferencia de los demás jubilados , no soy un extraterrestre .

No pretendo ser tratado mejor que los demás, tampoco peor, sólo pido igualdad en sus decisiones para con los jubilados.

Lamentablemente, estoy casi convencido que lo mío es una entelequia, una utopía, o como dice el dicho “gastar pólvora en …”.

Recibo por correo tradicional una resolución de la ANSeS donde el gerente de UDAI Centro resuelve desestimar la solicitud de recálculo del haber inicial y de la solicitud de reajuste por movilidad de mi haber jubilatorio (pensión derivada de mi finada esposa).

Ahora bien, sólo dice: “gerente de UDAI Centro”. No figura su nombre y apellido para contactarlo y preguntarle que opinión tiene sobre la jubilación y pensión que recibe la vicepresidenta, en funciones de presidente, que no precisa los $ 240.0000 que recibe dado que sólo a su hija, que nunca trabajó, se le encontró en una caja fuerte bancaria US$ 4 millones.

Mi mujer, que en paz descanse, trabajó de maestra mas de 30 años, los últimos en jornada completa. Ningún miembro de la familia de la vicepresidenta nunca trabajó. Es indignante y son indignos los funcionarios de la ANSeS.

He solicitado audífonos a PAMI y la demora es de dos años. Los necesito ahora, fueron solicitados hace cinco meses. No entiendo que hacen con el dinero que nos descuentan a los beneficiarios. No estoy dispuesta a paga la contratación de cientos de empleados que no tienen el secundario completo.

En mi caso me descuentan doble por jubilación y pensión. Los audífonos no son un par de aros.

