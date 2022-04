Este sábado por la mañana la cuenta oficial de Twitter de Mino Raiola sacudió al mundo del fútbol al confirmar la muerte del excéntrico representante. El agente tenía 54 años y habia trabajado con algunos de los mejores jugadores del mundo como el sueco Zlatan Ibrahimovic, el noruego Erling Haaland, el francés Paul Pogba y el italiano Gianluigi Donnarumma, entre otros.

El estado de salud del italo-neerlandés nacido en Nocera Inferiore en 1967 había sido noticia durante los últimos meses, a partir de que el agente de futbolistas fue ingresado en enero en un clínica en Milán para someterlo a estudios. Desde entonces hubo numerosas versiones, afirmaciones y desmentidas vinculadas con su situación.

Entonces aparecieron los primeros rumores sobre una posible internación por problemas pulmonares. Pero desde su entorno aclararon que la internación respondía a la necesidad de hacerle estudios médicos ordinarios. Este jueves, algunos medios italianos aseguraron que Raiola había fallecido. Pero en su cuenta de Twitter él se encargó de desmentirlo y se quejó porque era la segunda vez en cuatro meses que lo daban por muerto. Dos días después, sus allegados debieron dar la noticia de su fallecimiento.

La incertidumbre sobre el futuro de las estrellas que el italiano manejaba es total. Por ejemplo, el delantero del Borussia Dortmund Erling Haaland, que es pretendido por los mejores clubes de élite del mundo. El noruego, que fue señalado como posible refuerzo de Real Madrid, Manchester City y Barcelona, entre otros, deberá ver quién se hará cargo de las futuras negociaciones.

Otro futbolista que era representado por Raiola y que debe definir su futuro en breve es el mediocampista Paul Pogba. El campeón del mundo con el seleccionado francés está en el Manchester United, de floja temporada, y sabiendo que su contrato finaliza a mitad de año podría dar el salto a clubes como Juventus, Paris Saint Germain o Real Madrid.



Mino Raiola estaba internado por problemas pulmonares. (Foto: Valery Hache / AFP)

Quién era Mino Raiola

Excéntrico. Poderoso. Hábil para los negocios. Políglota. Un hombre que se hizo a sí mismo. Un self made man, como dirían los americanos. Carmine “Mino” Raiola nació el 4 de noviembre de 1967 en Nocera Inferiore, en el sur de la península itálica. Apenas cumplió su primer año, sus padres decidieron mudarse a los Países Bajos.

En ese país trató de ser futbolista profesional. Jugó en las divisiones juveniles del HFC Haarlem, pero su habilidad para los negocios era mucho mayor que la que demostraba con los pies. Sus padres tuvieron restaurantes, pizzerías, tiendas de sandwiches. Siempre ligado al rubro gastronómico, a los 11 años decidió trabajar para pasar más tiempo con su papá.

Se metió en la cocina y comenzó a lavar los platos. “Todavía me gusta hacerlo. Me da una especie de paz limpiar cosas, ves el resultado inmediato de tu trabajo”, confesó en una entrevista bridada al Financial Times en 2016.

Pasó de bachero a atender las mesas. El éxito llegó rápido y su familia terminó abriendo una decena de restaurantes. Así empezó a entender que tenía una gran habilidad para los negocios. Tuvo una experiencia fallida como director deportivo en el club donde había jugado. Pero su primer gran dinero lo obtuvo vendiendo un local de McDonald’s. Desde entonces, comenzó a apostar en el fútbol.



Mino Raiola recibe el premio al Mejor Agente del Año 2020. (Foto: Instagram @minoraiola)

Sus mejores traspasos

Se especializó en llevar jugadores neerlandeses a la liga italiana en la época dorada del Calcio. Su primer traspaso fue Bryan Roy al Foggia en 1992. Después apareció su primera joyita, el checo Pavel Nedved, con quien ganó millones a partir de su arribo a Lazio y su posterior paso a Juventus. También hizo mucho dinero con el traspaso de Dennis Bergkamp a Inter. El exquisito mediocampista llegó al club italiano en 1993.

Zlatan Ibrahimovic fue otro de sus huevos de oro. Su primer encuentro con el delantero sueco fue una muestra de la personalidad del italiano. “¿Quiere ser el mejor del mundo? Venda sus coches, sus relojes y comience a entrenarse tres veces más duro. Sus números son una basura”, le dijo mientras le mostraba una hoja en la que estaban anotados los goles de atacantes como Filippo Inzaghi, Christian Vieri y David Trezeguet.

Ibrahimovic pasó de Ajax a Juventus por 16 millones de euros. Despues lo compró Inter por 25 millones. De Italia se mudó al Barcelona de Lionel Messi y Josep Guardiola por 46 millones y luego al Milan por 24 millones. Otro gran negocio del italiano fue el arribo de Paul Pogba al Manchester United. Por el mediocampista francés los Diablos Rojos pagaron 160 millones de euros en 2016.

La relación con sus representados siempre fue buena. El agente afirmó ser amigo del 90% de sus futbolistas. Era excéntrico, desfachatado, tenía gran carisma y personalidad. Le gustaba enfrentarse a los más poderosos para negociar y sacar una buena tajada para él y sus jugadores.

Según Forbes, el Zar del Fútbol poseía una fortuna de 85 millones de dólares y estaba dentro de los cinco representantes más ricos del mundo. Estaba radicado en Mónaco, pero poseía varias propiedades. Entre ellas, una mansión en Miami que perteneció al mafioso Al Capone por la que pagó 8 millones de euros.

Un lujo de 3.000 metros cuadrados repleto de mármol blanco parquet y con una piscina. La mansión fue comprada en 1929 por el gángster, quien la utilizó como un auténtico fuerte. Tenía puertas de hierro fundido, paredes gruesas, casillas de vigilancia y perros de presa que vigilaban todos los accesos. Raiola la adquirió en 2016 luego de los traspasos de Ibrahimovic, Pogba y el armenio Henrikh Mkhitaryan a Manchester United.