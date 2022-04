Detenido por golpear a playero. Fotos: captura de video y TN.

El adolescente de 17 años que quedó filmado cuando agredió brutalmente de un puñetazo a un playero del barrio porteño de Montserrat, seguirá detenido al menos por unos 60 días, luego de la prisión preventiva impuesta por la jueza.



La jueza en lo penal y contravencional porteña Carla Cavallieri impuso la prisión preventiva por un plazo de 60 días, que es el máximo permitido por la ley penal juvenil. Cabe recordar que el atacante cumplirá la mayoría de edad en mayo.



En esos 60 días, el adolescente será alojado en un centro socioeducativo de régimen cerrado que determinen las autoridades y quedará a disposición del juzgado.



Antes, el adolescente se había negado a declarar ante el fiscal Mauro Tereszko en la acusación por el delito de lesiones graves a raíz del puñetazo que le pegó y dejó internado, aún lo está, el playero Arturo López.



El adolescente estuvo prófugo cinco meses pues desde el día del hecho que quedó grabado y se dispuso su detención no se había presentado y la Justicia no había podido dar con su paradero.



.



El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2021 en la playa situada en Moreno al 800, cuando el joven estaba junto a su madre y mantuvo una discusión con Arturo López, de 66 años, por un supuesto rayón que tenía su auto que había dejado allí estacionado. Así fue que el menor golpeó al playero, quien se desvaneció al instante, y el atacante se fue sin asistirlo.



Hace unos días, Agustina, la hija del playero, explicó que su padre sigue internado en la clínica, donde realiza la rehabilitación correspondiente por las graves secuelas que le dejó el puñetazo que le dio el menor.



“Papá todavía sigue en la clínica. Pasaron un poco más de cinco meses desde que esto pasó. Fue una rehabilitación integral, tanto física como cognitiva por el traumatismo que le generó esta piña”, contó en diálogo con Rolando Graña en la AM 990.



Además comentó que su padre tuvo dos coágulos: uno del lado frontal y el otro del otro costado y que también sufrió una fractura en el pómulo: “Fueron dos impactos, uno por el golpe y el otro cuando cae en el desnivel. Tuvimos una época en que no nos reconocía a nosotras, un estado donde no sabía nada, no entendía nada”.