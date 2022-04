Las artes marciales mixtas (MMA), tal como se las conoce al día de hoy, tienen diversas variantes y orígenes. Quizá sea el pancracio de la Antigua Grecia el antecedente más lejano de una competencia reglada que combinaba distintas disciplinas de pelea. Lo claro es que siempre fue atractivo ver a dos guerreros enfrentarse, un instinto de “espectador” que todavía se mantiene aunque a muchos pueda parecerle un deporte violento o de extrema rudeza.

Ocurre también que, este deporte joven (o antiguo, como se dijo) dio origen a otras disciplinas virales. En Rusia, desde hace unos años existe un “club de la pelea” moderno que incluye rings improvisados y una idea rectora, que podría cuadrar con una famosa frase de la película animada Ratatouille: “Cualquiera puede pelear“.

Estamos hablando del Strelka, lucha callejera al aire libre (en su origen sobre arena, pero que se extendió a nieve, césped, etc.), en la que cualquiera que se atreva puede anotarse a pelear. El dinero sólo lo ve el ganador.

Diversos portales y medios rusos, tales como RusianLover o Russia Beyond, dan nombre y apellido al creador de la marca: Greg Apinyan. Cuentan que este personaje trabajaba con la leyenda del sambo ruso y MMA, Fedor Emelianenko.

Luego abrió un comercio de ropa deportiva y tuvo una idea: promocionar la vestimenta en un combate. Fue allí que armó un improvisado ring y el éxito inesperado lo obligó a repensar el negocio, explicaron los medios locales.

El hombre ahora dirige una empresa de eventos en casi 50 ciudades de Rusia, registró la marca “Strelka” y se asoció a diversas compañía, entre ellas, TronMMA (EE.UU.). En la página Web de esta última asegura que “las peleas callejeras de STRELKA son combates bajo el cielo desnudo que se producen en todo el mundo”.

“Nuestro proyecto fue fundado en 2011 en San Petersburgo. Strelka es el mayor club de lucha del mundo, con más de 10.000 participantes en toda Rusia. Somos el segundo en YouTube después de UFC en base a las visitas”, asegura. El video más visto de la página en esa red social tiene más de 47 millones de clicks.



Anuncio de Strelka en Italia. Foto Instagram.

A fines de abril se anunciaba en el Instagram de Tron en Italia (con foto del Coliseo romano y todo) un “nuevo formato de combates al estilo ‘Kimbo Fights'”, este último detalle hace mención a Kimbo Slice, quien fue un pionero de las peleas callejeras en Miami, murió en 2016, y apadrinó a Jorge Masvidal en las calles, hoy estrella de UFC. Es la muestra de que todo se puede concatenar en el mundo de las peleas mano a mano.

“Lo cómico de Strelka son los títulos. Los presentan a los peleadores como ‘el panadero contra el super-ninja’, etc. En realidad, te das cuenta al ver una pelea que son todos pibes que algo hacen (de deporte de contacto). Hasta la indumentaria que tienen: remerita de MMA, pantalón de sambo… No es que va ningún improvisado”, clarificó a Jorge “Rústico” Maidana Mur, peleador argentino de sambo -el deporte nacional de Rusia-.

El “Rústico”, como le puso un compañero porque le costaba enganchar las combinaciones de striking que le enseñaba, estudió con Juan Pablo Melo, instructor y presidente de la Federación Argentina de Sambo en el país. Representó al país en tres Panamericanos y cuatro Mundiales de la disciplina, y cuya última competencia fue en 2019.



Jorge “Rústico” Maidana Mur (centro) y Juan Pablo Melo (d), el presidente de la Federación Argentina de Sambo.

Este viajó a Rusia en uno de esos campeonatos, y aseguró que hay varias competencias como el Strelka, pero que esta destacó más que otras. “Hay varias de estas expresiones en el mundo. Si uno se pone a bucear por las plataformas de videos, en Polonia, por ejemplo, hay uno que pelean en el pasto, en Lituania otro y así”, detalló.

Según contó, estas competencias se ven desde finales de los años 90′, pero hace unos años se hizo más popular. “Las mismas redes fogonearon para eso y se hizo famoso después. Además, hay nocauts copados y tiran ‘magias'”, explicó sobre los golpes o técnicas poco ortodoxas. “Los hay en peleas profesionales, mirá si no va a haber nocauts atractivos a ese nivel”, sentenció.

En cuanto a la cantidad de luchadores rusos que hizo referencia considera que se debe a una “concepción soviética” que todavía sigue vigente. “Son buenos en lo que hacen porque lo que sea que hagan lo hacen a full. La escuela soviética es mucha educación física, gimnasia y derivados, y deporte de combate. Pero la base gimnástica la tienen desde la primaria. Cualquier república soviética o de Europa del Este tiene una base física buena”, aseguró el experto.



Strelka, el “club de la pelea” ruso. Foto captura de video.

La grieta en el sambo argentino

Si bien se retiró de las competencias, Maidana Mur continúa entrenándose en la Federación de Sambo (la nueva sede es en Kame House Training & Fighting Center, en la Avenida Juan de Garay 3.046). Según dijo, comenzó a hacer sambo a sus 28 años, y explotó en la competencia entre los 33 a los 37: “Empecé tarde“, se sinceró.

Además, explicó que los viajes de la delegación argentina, muchas veces, son financiados directamente por Rusia. “Al estar afiliado a la Federación de Sambo de allá, te manda pasajes. Depende mucho de cómo te fue en el Panamericano. Si vos metiste un campeón quizás te mandan más. Sí te obligan a tener un seguro de viajero”, aseguró sobre la experiencia.



Rústico Maiana (d) cuando salió campeón por equipos de Combat Sambo en el Panamericano.

“En todos los mundiales de sambo, el equipo ruso va completo, donde sea. Ahora no sé cómo será después de la guerra, pero un equipo fuerte era el de Ucrania. Polonia no tiene sambo, por ejemplo. El odio visceral a los rusos hace que ni manden representantes”, explicó.

En medio de este contexto es imposible no preguntarle por sus compañeros, que los tiene rusos y ucranianos, que viven en el país.

“Ahora hay una grieta ahí. Se llevaban relativamente normal, no eran muy amigos ni tampoco se odiaban, y ahora sí se hizo una grieta en la relación”, contó. “Ellos vienen a entrenar por una cosa lógica que se acuerdan de su tierra, se juntan y hablan de sus cosas. Cuando viajamos, los familiares mandan cosas… Nos conocen. Hay una tensión ahora porque son muy nacionalistas“, siguió.

Por último, el Rústico dijo que tiene varios grupos de entrenamiento de sambo y que “de la guerra no se habla“. “Es complicado. Son cosas que nosotros no vamos a entender, porque son históricas, hasta de etnia. Y acá, por suerte, no tenemos esos problemas milenarios. Tratamos de evitar el tema”, concluyó.