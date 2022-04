Lionel Messi sigue a sólo 289 personas en Instagram. Justo él, seguido por 322 millones, se muestra híper selectivo a la hora de darle entidad a los demás. Sigue, entre otros, a Bizarrap, a Neymar, a Luis Suárez, Paulo Londra, Mbappé, Maluma, David Beckham. Sigue a Mauricio Macri. Ni Cristina ni a Alberto.

La nota podría ser: el “desconocido” que sigue a Messi en redes sociales. O Messi vota a Cambiemos. ¿Pero quién es el tal Jero Freixas?

Investigamos: Jero Freixas se relaciona inmediatamente con Josefina (Jose) de Cabo. Son papás de Rita y Ramón, son actores que vienen del off y llegaron a los escenarios de la mano de “Una Pareja Real”, luego de convertirse en fenómeno viral de redes sociales como “La Pareja del Mundial” y, más tarde, como “La Pareja de la Copa América”.

Averiguamos que este fulano es comediante y que los dos están indirectamente vinculados al mundo del fútbol a través de una temática humorístico-futbolera. Se volvieron virales –“nos vieron unas cien millones de personas”, asegura Jero- cuando hicieron un video previo al Mundial 2018.



Desde que Messi sigue a Jero, sus seguidores aumentaron geométricamente.

Foto Diego Waldmann.

Llevar a Messi al teatro

Desde entonces no pararon y a fin de mayo se presentarán en un teatro de la calle Corrientes. Ideal para Messi, que, según fuentes cercanas, “en su vida sólo vio tres obras de teatro del circuito comercial”. ¿Irá a verlos? Por si acaso, el último video que colgó la pareja es una promoción del espectáculo donde se incluye una invitación formal al astro del PSG.

“Se viralizaron varios videos nuestros”, dice Jero, simpático es poco, mientras pasa a describirse como “bicho de teatro” y habla de una procedencia under del tipo Parakultural.

A Jose, Josefina -comediante, esposa, madre-, justamente la conoció en un curso de teatro. La serie de videos que empezaron en el Mundial pasado los transformó en un milagro que hoy cotiza en dos millones de seguidores, reuniendo toda la gama de redes sociales.

Desconocidos hasta ahí, entonces. Uno sale a la calle y no dice “¡ahí va Jero!”. Contás que entrevistaste a Jero Freixas y nadie para la oreja. Recién cuando mencionás lo de la “pareja del Mundial” puede que te digan “ahhh…jajajá” o “son divertidos…” o “los sigo desde Cemento”.

Jero iba de casting en casting esperando que lo aceptaran. Se cansó. Aunque no estaba -ni está- del todo familiarizado con el tema redes, decidió probar con el micrófono que está al alcance de todos. “Una posibilidad, una botella arrojada al mar como vehículo de expresión”. Hicieron como 200 videítos hasta que la pegaron. Eso fue un poco antes del Mundial de Rusia.



A Jero Freixas que Messi lo empezara a seguir en Instagram le cambió la vida. Foto Diego Waldmann

Se les ocurrió un sketch donde la mujer le avisaba del casamiento de una prima o algo así, y él que no, imposible, que ese día había dos partidos. Un planteo conyugal típico del stand up, adaptado a formas y tiempos mundialistas.

Ese clip sirvió como abrepuertas por dos aciertos. “Uno, que lo hicimos en la previa al comienzo del Mundial. Y dos, que la gente que lo veía se creyó que era algo verdadero, captado por una suerte de cámara oculta. Logramos verosimilitud, una identificación a partir de que se juzgó como una situación real de una mujer filmando al esposo fanatizado con el fútbol”.

El seguimiento de Leo

-¿Messi te empezó a seguir en ese momento?

-Noooo, Messi me sigue desde el 11 de agosto de 2021 a las 20 horas. Noche de invierno, nubosidad variable. Estaba secando el baño y me empezaron a llegar mensajes de todos lados, “¡te está siguiendo Messi!”. Hasta que llegué yo, Messi seguía nada más que a 251 personas. Su aguja del Instagram se mueve muy poco.



Jero y su mujer Josefina De Cabo en una escena del videíto que cautivó al crack del PSG y revolucionó las redes.

Tengo el orgullo de decirte que cambió de número conmigo: soy su seguido número 252. Últimamente se sumó Julián Alvarez, el jugador de River. Todavía me pregunto qué carajo hago yo ahí. Me busco, me veo y a veces, te juro, no lo puedo creer…

-Es todo un logro…

-Y… yo imagino a su equipo, a un community manager diciendo dale, Leo, pulsá el botón, está todo bien. Él debe saber que el hecho de seguir a cualquiera equivale a posicionarlo en un lugar especial. Me acuerdo que días antes de que me pusiera en su radar íntimo y exclusivo, gente de su entorno me contactó para decirme que iban a mandarme un mensaje de mail.

No dormía esperando el mail que nunca llegó. Pero finalmente ese 11 de agosto, Messi empezó a seguirme y de la noche a la mañana tuve 150 mil nuevos seguidores. ¡Una locura! Para nuestra actividad de actor, tremendo regalo.

Le dediqué decenas de videos a Messi. Al toque me escribe un periodista de la revista Marca, de España, avisando que iban a publicar videos míos y me comenta que a Messi le gustaba lo que hacíamos. Increíble cómo se abrieron puertas.

Una pareja real

Ahora la idea del matrimonio de realidad y ficción va por más y pretende que Messi lo vaya ver a la función de Una pareja real, función prevista para el 24 de mayo en El Nacional. “Si fue a ver una obra de Suar, tenemos derecho a ilusionarnos”, dice.

En el CV de la pareja, el dato de que Messi los anexó a su cuenta debe aparecer antes de los talleres que hicieron con Norman Briski. “La que tiene re buena onda con nosotros, y también nos sigue, es Antonella, su esposa. Ella es un amor que nos comenta los videos y todo…”

-¿Le deben todo al gesto de Messi?

-No, no somos sus bufones. Por suerte, no es lo único que tenemos. En este momento andamos abriendo mercados diferentes con videos de fútbol mexicano o de fútbol español. Me empezó a seguir Alejandro Sanz. Me sigue Axel, Pedri, crack del Barsa, el actor mexicano Diego Luna…

-¿Pensás que irá a la función del 24?

-Dejame aprovechar este espacio para decirle que si viene, tiene reservada una butaca de lujo en la fila 4 para él y toda su familia. De paso, hago extensiva la invitación para Angelito Di María y Jorgelina, su esposa, que también es un sol. Y nos sigue.

