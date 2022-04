Hay una pregunta que aqueja al sector del agro: ¿en qué se falla al no poder resolver los problemas de malezas, de los cuales cada vez hay más? Ya son 42 los biotipos de malezas resistentes en la Argentina, de los cuales 28 son con resistencia a glifosato y los restantes con resistencias múltiples y a cuatro mecanismos de acción diferentes.

En los últimos días, se conoció la Digitaria sanguinalis o Pasto Cuaresma, una nueva maleza anual de ciclo primavero-estivo-otoñal que en la Argentina se encuentra en los cultivos de verano con una amplia dispersión. Se halla desde el límite norte de Jujuy y Salta, hasta Río Negro. Según un estudio del Conicet, de la Facultad de Agronomía UNLPam y de investigadores y asesores privados, esta maleza es resistente a diversos grupos de herbicidas.

Metalfor asume un compromiso muy importante en lo que respecta al manejo integrado de plagas. Lo hace al aplicar todos los cuidados posibles y también llevando a cabo la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas. Esto es muy importante porque preserva a los cultivos de las adversidades de las plagas tales como los insectos, las malezas, los hongos y las enfermedades. En este sentido, no trabajar correctamente en la aplicación de las Buenas Prácticas tiene consecuencias de índole económicas, ambientales y sociales muy significativas para el productor.

Desde 2010, el crecimiento de estas resistencias crece a una tasa de dos especies por año. A este ritmo, en poco tiempo no habrá herbicidas realmente viables. Esta problemática tuvo un punto de inflexión en la década del 80, cuando se pasó de un modelo del control de malezas basado en tecnología de procesos a uno sustentado en tecnología de insumos.

Los especialistas en la materia afirman que son varios los errores cometidos, pero que todo nace en el desconocimiento de las malezas como entidades biológicas, como adversidad biótica. Esto quiere decir que tienen la capacidad de adaptarse y lo hacen a cualquier cosa que se implemente para combatirla. Hay una tendencia importante a subestimar a la maleza como entidad. Si esta práctica es suficientemente intensa y frecuente, tanto más rápido aparecerá su resistencia, lo que afecta la actividad práctica y económica de la herramienta a utilizar.

El desencadenante de ello es el escaso conocimiento de los herbicidas. En general, el usuario los ve como todopoderosos, capaces de solucionar cualquier situación, con el convencimiento de que hay una alternativa química para cualquier combinación de malezas que se presente. Pero los malezólogos reconocen que hay que sumar como problemática cierto “desinterés”. Eso se ve en la improvisación, urgencia y rutinas, lo que impide planificar, algo clave para combatir las malezas. Este conjunto de aspectos es uno de los principales factores por los cuales se falla en esta lucha.

Para realizar una correcta aplicación, hay que comprender de qué maleza se trata para abordar el problema puntual y focalizar el esfuerzo en una sola variedad relacionada a un único cultivo, con medidas a corto plazo. Si esto no se detecta a tiempo, la maleza se expande, ocupa todo el lote y ahí ya es muy difícil de combatir. No es un proceso que se da de un día para el otro, sino que es un tratamiento inoportuno crónico. El cortocircuito se genera cuando no se encuentran herbicidas eficientes ante la maleza avanzada.

Sin embargo, no son las únicas prácticas naturalizadas que terminan siendo dañinas en el proceso. Muchas veces, el productor prioriza la siembra sobre maleza viva, aunque ello no es controlable ni recomendable. Otro eslabón débil de la cadena es la tecnología de aplicación incorrecta, a lo que se suma la no consideración del tipo de herbicida ni los factores ambientales: Los tratamientos deben decidirse con el pronóstico en la mano. Es fundamental la realización de las mixturas. Es frecuente hacerlas, pero hay que saber seleccionar los herbicidas, deben ser fitosanitarios compatibles, probados previamente a pequeña escala, simulando el escenario real.

Al referirse a la campaña de maíz, por ejemplo, la rotación es un eje fundamental en la sustentabilidad del sistema productivo. Desde Metalfor se busca alternar las necesidades y aportes de los diferentes cultivos al suelo con el fin de mantener el equilibrio en la fertilidad y en la estructura. Esto permite hacer un mejor control de enfermedades y malezas en cada uno de los ciclos. El maíz, por su sistema radicular y por el volumen de biomasa que produce la planta, es un cultivo clave que aporta gran cantidad de rastrojo, favorece la estructuración y mejora el balance de materia orgánica del suelo.

Lamentablemente, no hay recetas ni mezclas mágicas, pero tampoco segundas oportunidades, por lo que hay que estar atentos de manera constante. Es clave conocer el lote, ser proactivos, planificar correctamente las prácticas a ejecutar, capacitarse sobre herbicidas reconociéndolos como herramientas, partir de cultivos antecesores y evitar sembrar sobre malezas. Así, se podría avanzar sobre la problemática para erradicarla o combatirla con mayores fundamentos.