El adolescente de 17 años que estuvo prófugo cinco meses tras golpear y dejar malherido al playero de un estacionamiento de Montserrat se negó este viernes a declarar ante la Justicia y seguirá preso.

El joven, identificado con las iniciales C.M.A., se abstuvo de prestar declaración ante el fiscal a cargo de la causa, Mauro Tereszco. Ahora, el fiscal pedirá la prisión preventiva del acusado por el ataque cometido contra Arturo López, un hombre al que derribó de una trompada tras una discusión ocurrida el 19 de noviembre último en un estacionamiento ubicado en la calle Moreno al 800.

Sin embargo la familia de López, que permanece internado hace cinco meses luego de la brutal agresión que sufrió, desconfía de las intenciones del acusado. El chico, que cumple 18 años la semana que viene, decidió entregarse este viernes.

“Nos causó sorpresa, claro, pero no deja de ser una estrategia”, explicó a TN Florencia López, hija de la víctima, en la puerta de la clínica Fitz Roy, en Villa Crespo. Allí ingresó el hombre, de 66 años, tras el brutal ataque que sufrió el 19 de noviembre de 2021, mientras estaba en su lugar de trabajo.

“Este chico sabía perfectamente lo que hacía. Nunca mostró arrepentimiento. Se mantuvo prófugo durante cinco meses y se entrega ahora, cuando va a cumplir la mayoría de edad”, se quejó la joven, de 26 años.

En ese sentido, la familia admitió tener “miedo” de que el acusado salga rápidamente en libertad. “Haremos lo imposible para que no suceda eso, pero la realidad es que tampoco podemos confiar demasiado en la Justicia”, acotó Miriam Ruiz, exesposa de López.

Las declaraciones del padre del acusado

Días atrás, el padre del agresor defendió a su hijo y apuntó contra la familia de López. “Él solamente respondió a un hostigamiento. Este hombre se dedicaba a molestar a criaturas. Ahora, las criaturas tienen que estar pagando los platos rotos”, expresó en diálogo con Télam.

Y fue más allá: “No era un viejito bueno como lo quieren hacer quedar. Era un reverendo hijo de remil puta que metió a mi hijo en terrible quilombo y encima no se aguantaba ni un palmazo. Es un viejo de cartón”, agregó.

Sobre estas declaraciones, Florencia López dijo: “No entiendo por qué este hombre dijo lo que dijo, pero no hace más que confirmar los valores que maneja esta familia. Si bien sé que no me debe afectar, es muy doloroso. Todavía no terminamos de sanar y vuelven a lastimar”.

Fuente: TN