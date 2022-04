Seis nenas de 11 años denunciaron a un compañero de 12 por abuso sexual en un colegio secundario. Como el colegio inicialmente no hizo la denuncia y solo cambió de turno al chico acusado, alumnas y alumnos y padres y madres protestaron: piden la expulsión. Y para forzarla, una madre denunciante pidió una restricción de acercamiento.

El conflicto se desató en el colegio Arturo Illia de Santa Rosa. Está ubicado en Villa Alonso, frente a la Casa de Gobierno y la Cámara de Diputados. Asisten chicos y chicas de diversos sectores sociales.

Una madre, Pahola M. denunció en las redes sociales lo que le sucedió a su hija, la primera que pudo poner en palabras lo sucedido. “El día 20 de abril viene mi hija de la escuela hecha un mar de llantos…Un compañero la había abusado, a ella y 5 compañeritas más. La escuela nos manda una nota diciendo que nos esperaba al otro dia a las 10:20 am”.

Así comienza el relato que la madre publicó en redes sociales una semana después. Pahola M. reveló que ese mismo día que su hija le relató lo ocurrido, realizó la denuncia ante la Unidad Funcional de Género.

Y agrega: “El día 21 nos dirigimos al colegio donde asisten mis hijas. El director, Claudio Metz, trató el tema con tanta liviandad, que sentimos rabia, bronca, era de nuestra hija de quien se trataba y de 5 nenas más de 11 años, la propuesta de este impresentable, cambiar al nene al otro curso”.

Las madres denunciantes expresaron su desacuerdo. “Es una cargada dijimos, porque no queríamos que mi hija se tuviera que topar todos los días con este “nene” a lo cual respondió que no podía hacer nada!! Luego le dijimos que habíamos ido a hacer la denuncia y que en la Unidad Funcional nos habían manifestado que ellos debieron hacerla, porque, primero que fue en el establecimiento y segundo las nenas hablaron y contaron a la preceptora y una profe”.

El colegio hizo la denuncia dos días después. “Y solo porque nosotros les dijimos!!”, afirma Pahola M. “ Ellos en todo momento querían dejar bien parada a la institución, por eso no querían hacer la denuncia, querían tapar todo, querían “suavizar la cosa” pero saben lo feo que es para una menor, o para cualquiera que haya sufrido abuso, ver todos los días a quien las tocó?”.

La madre confesó “lo feo que es responder preguntas o preguntas personales y muy íntimas de tu hija?. Y tener que aguantar comentarios como, “tampoco fue para tanto, no es que te violaron”. Mi hija tuvo la suerte de poder contarlo y ser apoyada, otras compañeritas no tuvieron la misma suerte, sus padres lo minimizaron, y otra, fue obligada a pedir disculpas, porque el papá no quería problemas”.

El director Claudio Metz fue cuestionado por la forma en que enfrentó la denuncia. “Es un abuso, pero no tan grave”, les dijo a las madres.

Otras madres, Ani R. y Karen A. confirmaron lo que le ocurrió a su hija, C. “Es horrible la situación tensa que estamos pasando, que está pasando mi hija porque nosotras la criamos de una manera tan sana que ella no maneja ni redes, ni teléfono. Estos son sus primeros amiguitos y le pasa esto”, dijo Ani R. .

“(C, la hija) está dentro de todo bien, obviamente está enojada, aveces llora, se descarga hablando con nosotras y ya mañana va a empezar tratamiento psicológico. Esperamos nada más que el victimario sea expulsado del colegio ni más ni menos, pensé en cambiar a mi hija pero eso sería darle a este pibe la posibilidad que lo siga haciendo con otras chicas recién tiene 12 años y hace esto imagínense en el futuro”, dijo Ani R.

“Trato de no sacarme y poner las cosas que pienso porque quiero ahorrarme otro problema más así que espero que con todo lo que estamos haciendo no nos vuelvan a tomar el pelo como hicieron ahora con el cambio de turno (pues mi hija se lo sigue cruzando y se le ríe en la cara) y hagan las cosas como tienen que hacer”, reclamó la madre.

La otra madre de la alumna atacada, Karen A. dijo que “hace dos semanas que vinimos con esto. La Coordinación solo tomó la medida de cambiar al estudiante de turno. Y saben que viene a educación física a la tarde y se seguían cruzando (las víctimas con el supuesto agresor)”.

Relató lo que ocurrió el otro día, cuando fue a buscarla al colegio. “Mi hija está con una crisis de nervios. Esta el chico que le hizo esto, señalándola y riéndose con los otros chicos”, contó Karen. “Cuando le pido que me diga quién es, porque no conozco a esa criatura, me mira y se ríe desafiantemente. Me controlé, me subí a la moto y me fui. Y a mi hija la contuve yo en mi casa, por el ataque de nervios que tenía”, relató.

Karen contó que “el director me dijo que era un abuso no tan grave. Tocar sin consentimiento es un abuso. Hoy la tocó y mañana qué pasa. No recibimos la atención de Educación que necesitamos”.

Precisamente fue Karen A. quien hizo el pedido de restricción de acercamiento. “En la Unidad de Género me dijeron que haga la restricción de acercamiento, así lo tienen que sacar”, dijo.

