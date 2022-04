Era su rival directo. Porque mantenía la incertidumbre por saber cómo sería su funcionamiento, con los 60 kilos de lastre. Era la principal preocupación al llegar al autódromo de Concordia, donde la categoría no aceleraba desde hacía 17 años. Hacía tanto que no transitaba el asfalto entrerriano que el último ganador, ya es un ex piloto: Guillermo Ortelli.

Pero aquí llegó el Toyota Gazoo Racing. Con su piloto N° 1, Julián Santero, y el “peso” de ser líder del campeonato, que desde este año la categoría toma esa característica de manera literal, ya que el sistema de lastre “castiga” a los punteros del campeonato.

Pero no hubo contraposición. Santero ganó de punta a punta el Sprint y aumentó su ventaja en el certamen. El mendocino se impuso sin miramientos, y fue escoltado por Ignacio Montenegro (Renault) fue segundo y tercero, Fabián Yannantuoni (Honda).



Julián Santero se quedó con el Sprint en Concordia. Foto: Mario Quinteros.

Comenzó el Sprint con Santero al frente del pelotón, escoltado por Montenegro, Yannantuoni, Barrio y Milla. Por su parte, Pernía se despistó y perdió posiciones. Mientras que Canapino también cayó hasta la 14° colocación tras un toque.

En el segundo giro, Canapino recuperó una colocación y tras doblegar a Provens se ubicó 13°. A su vez, Llaver pasó a Milla y era quinto. Momentos después, el campeón siguió con su avance hasta alcanzar la 9a ubicación. Leonel Pernía sufrió diversos inconvenientes, que derivaron en el ingreso a los boxes.

“Hicimos un buen trabajo. Entiendo que no estamos del todo rápidos el sábado por lo menos, aprovechamos que largamos adelante el Sprint, pudimos ganarlo que era el objetivo y estoy contento por eso”, le contó Santero a Carburando.

Es cierto que el certamen recién transita su tercera fecha, pero todos miran la tabla general. “Les fue mal a los rivales en el campeonato, esto recién comienza pero siempre que se pueda sacar un poco de ventaja es bueno. Ahora a trabajar para mañana que hay que avanzar desde el octavo lugar”, agregó el mendocino.



El piloto Leonel Pernia ingresa a boxes por un problema de temperatura. Foto: Rafael Mario Quinteros

De todas formas, Santero sabe que para la final del domingo, el panorama será distinto: “Siempre es importante agarrar la punta de la carrera, ya que no calentás los frenos, agarras aire fresco. Entiendo que Montenegro habrá sufrido un poco con eso por venir detrás de mí. Mañana nos tocará largar de atrás y veremos que ritmo tenemos”.

Finalmente fue victoria para Santero en el Sprint del TC2000 en Concordia, lo escoltaron Montenegro, Yannantuoni, Barrio y completó los mejores cinco Bernardo Llaver. Más atrás se ubicaron Milla, Vivian, Ardusso, Canapino y Felipe Barrios Bustos.

En el campeonato, Santero sigue como líder con 83 puntos, seguido por Pernía con 61 y Llaver con 55. La actividad para el TC2000 en Concordia continuará el domingo a las 8.50, cuando se ponga en marcha la prueba de tanques llenos.

Para la final, los dos Chevrolet largarán adelante, según lo dispuesto en la clasificación. El campeón, Agustín Canapino, compartirá la primera fila con su compañero, Bernardo Llaver. Detrás, Matías Milla (Renault) y Jorge Barrio (Toyota), Leonel Pernía (Renault) y Fabián Yannantuoni (Honda), Ignacio Montenegro (Renault) y Julián Santero (Toyota) y Facundo Ardusso y Matías Cravero (ambos con Honda), completan los primeros diez lugares.

Carburando transmitirá en directo la actividad, desde la 9.30, por El Trece y TyC Sports, con las finales de la Fórmula Nacional (Nicolás Suárez ganó el sábado), el TC2000 Series (el paraguayo Miguel García venció en el Sprint) y, por supuesto, del TC2000.

Concordia. Especial para Clarín.