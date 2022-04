La ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti se refirió hoy en Salta al futuro de la pandemia de COVID-19. “Lo que buscamos no es que no haya casos. Sabemos que van a aumentar en otoño – invierno, lo que tenemos que lograr es que eso no se traduzca en hospitalizaciones y fallecimientos”, señaló la funcionaria en Animaná, donde participó de una actividad por la Semana de Vacunación en las Américas.

Vizzotti señaló además que Argentina tiene un plan de contingencia ante la llegada de nuevas variantes del virus y dijo que el programa ahora “es distinto al del principio” de la pandemia porque hay vacunas y una parte de la población ya tuvo el virus más de una vez.

La ministra estuvo junto al ministro de Salud de Salta Juan José Esteban en la escuela Domingo Faustino Sarmiento de Animaná.

Consultada por la prensa sobre cuándo se podrá considerar que pasó la pandemia, dijo que el virus no va a desaparecer de un momento a otro sino que se va a sumar a los virus de transmisión habitual.

“No debemos pensar que ya pasó. Debemos seguir vacunándonos. Hay que esperar que pase el frío y, cuanto más nos vacunemos, menos contagios vamos a tener”, sostuvo.

El uso del barbijo

Con respecto al barbijo, recordó que cada jurisdicción debe decidir si mantener el uso obligatorio en determinados espacios. Sin embargo sostuvo que en lugares cerrados “sigue siendo una herramienta importante para prevenir la transmisión” de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias.

Vizzotti estuvo en Animaná y Cafayate, donde se supervisó el operativo de puesta al día del calendario nacional de inmunización en las escuelas.