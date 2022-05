Un diputado de Tierra del Fuego puso en evidencia lo que podría considerarse un error de concepción política y técnica del censo nacional poblacional que se hará este año.

Concretamente, demostró que la plataforma digital del censo que publica el INDEC no permite el acceso a quienes se quieran censar en la Antártida, las Malvinas y las otras islas del Atlántico Sur en disputa con el Reino Unido, y que son reclamadas por la Argentina por Constitución Nacional.

Federico Frigerio, legislador por Juntos por el Cambio por la provincia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es quien comenzó su protesta en redes sociales y en la Cámara de Diputados. Ocurre que es la provincia que a nivel constitucional contiene jurídicamente a las islas en disputa que administra unilateralmente el Reino Unido.

En Twitter escribió: “La plataforma del censo digital no permite, ni en su modo manual, que los habitantes de las Malvinas, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur realicen el censo virtual. Para este Gobierno ni Malvinas, ni la Antártida ni las Islas del Atlántico Sur son censables”.

Lo consideró un “error grave” cuando se trata -subrayó- de “una obligación constitucional”, porque “sirve como un instrumento más de reivindicación de la soberanía sobre las islas”.

En el llamado Sector Antártico Argentino hay unas 470 personas viviendo, no todos connacionales. En Malvinas viven unos veinte argentinos, aunque hoy son minoría frente a la colectividad chilena que ha llegado a ser hasta casi el 10% de las islas. El censo está habilitado hasta el 18 de mayo.

Efectivamente, si uno va a la plataforma online del censo y busca Tierra del Fuego, no aparecen como opción ni Antártida, ni Malvinas, ni Georgias ni Sandwich del Sur.

Desde Twitter, rápidamente se coló el mensaje de respuesta del secretario del Área Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona, que le adjuntó una carta enviada a Marco Lavagna, titular del INDEC, para que abrieran la opción del censo para dichas localidades.

“@fedefrigerio es válida tu inquietud pero falsa tu afirmación. La Secretaría de #Malvinas #Antartida y #AtlanticoSur solicitó el 18/4 la inclusión de esas partes del territorio nacional en el #Censo2022 y el @INDECArgentina ya trabaja en su inclusión. Aquí las pruebas”, escribió y adjuntó un escrito con ese pedido a Lavagna fechado el 13 de abril.

Ante el reclamo presentado hoy en la reunión de Comisión, el titular del INDEC reconoció el “error” y se comprometió a incluir las localidades de Antártida, Malvinas e Islas del Atlántico Sur en el censo virtual. pic.twitter.com/0t2dzcoOfm — Federico Frigerio (@fedefrigerio) May 4, 2022

Entonces Frigerio aprovechó para cosechar los resultados de su denuncia y en un video que publicó escribió: “Ante el reclamo presentado hoy en la reunión de Comisión, el titular del INDEC reconoció el ‘error’ y se comprometió a incluir las localidades de Antártida, Malvinas e Islas del Atlántico Sur en el censo virtual”. Efectivamente, en la filmación que transcurre en el Congreso, esta última semana, Lavagna lo reconoce “como un error” que “han visto” y habla de nombres que “no están” puestos de manera correcta y que lo están reparando.

Explicaciones del INDEC​



Luego, desde la oficina del titular del INDEC, aclararon después que en el caso de la Antártida no estaba entre las posibilidades censables de Tierra del Fuego porque “la consideran una vivienda colectiva”, es decir, bajo rango de “hospital”, “cuartel”, “escuela”, algo que a los políticos fueguinos no les gustó.

Por otro lado, si bien reconocieron que no consignaron Malvinas y las otras islas en disputa, lo justificaron en el hecho de que los censistas debían trazar las calles de manera manual y por “obvias razones” no pueden hacerlo y no lo hicieron.

Carmona dijo después que aunque dichos territorios estén en disputa, es un gesto de soberanía y se ajustaba a disposiciones del derecho internacional.

La última vez que se intentó incluir a las Malvinas en una estadística continental fracasó. Fue cuando, en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, se decidió incorporar a las islas en el conteo de casos. Quedó a medio camino.

