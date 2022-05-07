SÁBADO 07-05-2022
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – 27
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-PODER LEGISLATIVO
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
MARTES 10-05-2022
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-COMUNAS RURALES
-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADAS (Privados Primarios, Secundarios- ‘Terciarios Transferidos)