Este sábado, las oficinas de la ANSeS en todos el país estuvieron abiertas. Se trató de una novedad. Ocurre que decenas de miles de posibles beneficiarios del nuevo Ingreso Familiar por Emergencia (IFE), que tramita el organismo que paga las jubilaciones y otros planes sociales, no habían logrado registrarse para cobrar un bono de hasta 18 mil pesos.

La web del organismo que está presidido por Fernanda Raverta, militante de La Cámpora, no logró soportar tantos intentos de acceso para realizar ese trámite.

El problema fue utilizado, o intentó ser utilizado, como una oportunidad netamente política por las máximas autoridades de un ente que tiene como misión central manejar un presupuesto multimillonario del que se transfieren las jubilaciones, pensiones, y hasta la Asignación Universal por Hijo (AUH), además del nuevo reparto del IFE.

Las sedes de la ANSeS son llamadas dentro del organismo como UDAI. Todas abrieron ayer, entre las ocho y las dos de la tarde. En todo el país. Hay UDAIS en todas las ciudades de la Argentina y en zonas muy poco pobladas.

Clarín pudo saber, en base a fuentes inobjetables de este organismo previsional, que la enorme mayoría de esas “sucursales” tienen como jefes a militantes de La Cámpora.

La novedad no fue solo que las UDAI abrieron sus puertas un fin de semana.

A esa noticia se sumó otra, que no se hizo pública, y que es un indicio más de cómo la dirigencia K utiliza a la ANSES para hacer política territorial a pesar de la crisis económica y política que hace temblar al Gobierno Nacional.

Clarín accedió a un mensaje de WhatsApp que las máximas autoridades del ANSeS transmitieron a los jefes de ese ente, que a su vez ellos enviaron a sus subordinados. Es un texto que podría ser leído como un manual perfecto, confesional, explícito, de cómo la militancia “camporista” que llegó al ANSeS termina desvirtuando su trabajo para alimentar las necesidades políticas de la “orga”, tal como le dicen sus jefes.

La “orden”, que Clarín chequeó con trabajadores de UDAI de varias provincias, y con fuentes que conocen los secretos de la gestión Raverta, dice entre sus párrafos qué es lo que debían hacer ayer quienes trabajarían un día extra atendiendo al público desesperado por conseguir su IFE. Decir “atendiendo al público” es un decir, siempre de acuerdo al mensaje enviado por los jefes hacia las “bases” del ente de los jubilados y pensionados y de quienes menos recursos tienen para subsistir.

El mensaje empieza con un saludo: “Estimados Funcionarios de ANSES, Directores Generales, Directores y Coordinadores”. Después avanza en órdenes operativas. “Les pedimos que recorran 2 oficinas en el día para acompañar a los jefes y trabajadores de la Red”, señala. Y agrega: “Cuando lleguen es necesario que se presenten con lxs jefxs, saludando y diciendo su nombre y cargo/área donde se desempeñan”.

El verdadero “sincericidio” de este mensaje viene en otros párrafos siguientes. Son los que directamente marcan que, en lugar de ayudar con los trámites a las miles y miles de personas que debieron resignar un día de su descanso para hacer un trámite por deficiencias en una web estatal, en realidad las labores “secretas” debían ser otras: “Conversen con la gente y vean el clima de las filas, la atención, los ánimos y las problemáticas, el tiempo promedio de espera para resolver”.

Más brutales aún son los siguientes pedidos, dictados como cuatro obligaciones, para ser elevadas a los superiores “en tiempo real” (sic): “1. UDAI/Oficina visitada/Municipio. 2. Cantidad de personas presentes. 3. Clima de la jornada. 4. Envíen 3 fotos, adentro puerta y fila”.

El final del “Manual K” es digno del resto del mensaje: “La gente está yendo en estos días que son los últimos con más asiduidad, estemos para ver como venimos, como viene el clima, conversemos con la gente y veamos si manifiestan problemas, inquietudes y valoraciones de la política”.

No existe ninguna razón, de acuerdo a las normas de la ANSES, para que sus empleados sean obligados a registrar, de modo no oficial, cuál es “clima” de los beneficiarios del sistema, o cuáles son sus “inquietudes y valoraciones de la política”. Salvo, claro, que los empleados enviados a las UDAI de Tucumán, Tres de Febrero, o Tigre, sean militantes de un proyecto político que no puede develarse, y que cobren un sueldo de un organismo dedicado a otras tareas.

La comunicación completa de la ANSeS a sus empleados



Estimados Funcionarios de ANSeS, Directores Generales, Directores y Coordinadores, Mañana, sábado 7 de mayo, en el horario de 8 a 14 hs. abrimos todas las UDAI y oficinas del país para atender a aquellos argentinos y argentinas en el último día de inscripción al refuerzo de ingresos.

https://www.anses.gob.ar/refuerzo-de-ingresos-para-un-crecimiento-con-inclusion Se suman operativos móviles que fortalecen y amplían los canales web y las oficinas que estos días estuvieron recibiendo gran cantidad de personas.

Es importante qué durante ese horario, se hagan presentes en las UDAI y oficinas de proximidad donde se encuentren, les pedimos que recorran 2 oficinas en el día para acompañar a los jefes y trabajadores de la Red.

Cuando lleguen es necesario que se presenten con lxs jefxs, saludando y diciendo su nombre y cargo/área donde se desempeñan, comentando que estamos desde las diferentes áreas de la gestión acompañando el proceso de inscripción en este último día.

Conversen con la gente y vean el clima de las filas, la atención, los ánimos y las problemáticas, el tiempo promedio de espera para resolver.

Aquí tienen las oficinas para que puedan buscarlas y armarse el itinerario https://www.anses.gob.ar/oficinas-atencion-al-publico Por favor acompañen y luego completen reporte en tiempo real elévenlo a su Direccion General o Subdirector- 1. UDAI/Oficina visitada/Municipio: 2. Cantidad de personas presentes: 3. Clima de la jornada: 4. Envíen 3 fotos, adentro puerta y fila: La gente está yendo en estos días que son los últimos con más asiduidad, estemos para ver cómo venimos, cómo viene el clima, conversemos con la gente y veamos si manifiestan problemas, inquietudes y valoraciones de la política.