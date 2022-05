Un seguidor de la cantante se tatuó una imagen de la camtante caracterizada como en el videoclip de “Disciplina” y el diseño le llegó a la ex “Casi Ángeles”, que reaccionó muy emocionada al detallado trabajo del tatuador y el fanatismo de su seguidor.

La ex “Casi Ángeles”, quien luce en el tatoo caracterizada como en el videoclip del tema, expresó en su IG stories: “No, no. ¿Quién es el loco? ¿Quién sos loco? Mandale un beso grande. No lo puedo creer. ¡Tatuajazo!”, fue la reacción de Lali que pronto volverá a ser jurado en una nueva edición de “La Voz Argentina”. Y en ese marco, grabó en sus historias un divertido video para agradecer el gesto.









Por su parte, el joven que lleva a su ídola en la piel, expresó su felicidad por que el diseño le haya llegado a Lali. “Amo, amo, amo tener este tatuaje en la piel. (…) Lali, si leés esto, te amo y lo único que le falta al tattoo es tu firma”, escribió emocionado el usuario lapoblet.tattoo, que recibió un like y unos corazones negros de parte de la artista en la publicación.