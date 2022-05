Referentes de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados aseguraron que no avalarán un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que no incluya a los miembros de la Corte Suprema en el organismo, luego de que Elisa Carrió revelara el pedido en ese sentido de Ricardo Lorenzetti a Mauricio Macri y Gerardo Morales. Los legisladores ratificaron que el espacio no votará la iniciativa que el Frente de Todos consiguió aprobar en el Senado.

Como publicó Clarín, Carrió contó que Lorenzetti se reunió con el ex presidente, con el gobernador de Jujuy y con Germán Garavano, ex ministro de Justicia de Cambiemos, y adelantó que ampliará el pedido de juicio político contra el miembro de la Corte por “actos fraudulentos mediante engaño a sus interlocutores”. Según la fundadora de la Coalición Cívica, Lorenzetti dijo que los cuatro integrantes del máximo Tribunal estaban “de acuerdo con que se sancione una nueva ley del Consejo de la Magistratura que no los incluya”.

Las autoridades parlamentarias de Juntos por el Cambio negaron cualquier tipo de negociación o avances en esa dirección. “Nosotros estamos con el dictamen de minoría del Senado, que recoge la declaración de inconstitucionalidad de la Corte sobre la reforma de 2006”, dijo Mario Negri -jefe del bloque del radicalismo en Diputados- a Clarín, en referencia al proyecto unificado que impulsó la coalición opositora en la Cámara alta, en base a un proyecto suyo y de otros legisladores.

“Todavía no se ha constituido la comisión de Asuntos Constitucionales ni ha sido girado el proyecto para su consideración”, agregó Negri. También está demorado el armado de la comisión de Justicia, el otro ámbito parlamentario en el que se estima que comenzará a tratarse la reforma.

Uno de los motivos principales del freno al inicio del debate es la dificultad del oficialismo para reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión y garantizar la aprobación, ante el rechazo de Juntos por el Cambio y de otros legisladores como los cordobeses que responden a Juan Schiaretti.

Cristian Ritondo -jefe del bloque del PRO en Diputados- también declaró en línea con Carrió. “Desconozco cualquier tipo de reunión. Nosotros vamos a seguir insistiendo con el dictamen de minoría del Senado, un Consejo con 20 miembros, la presencia de la Corte y que la presida el actual presidente. Es lo acordado en la mesa nacional de Juntos por el Cambio”, aseguró a este diario.

Desde la Coalición Cívica ratificaron la versión de Carrió y el supuesto intento de Lorenzetti para avanzar con un proyecto de reforma que deje afuera del Consejo a la propia Corte, aunque no vislumbran posibilidades de que eso se concrete y en buena medida lo atribuyen a la advertencia pública de la ex candidata a presidente. “Después de la jugada de Lilita ya es muy difícil”, estimaron.

“Lorenzetti muestra su desesperación por recuperar poder e influencia en el mundo judicial, y hace cualquier cosa para lograrlo”, consideró Juan López, jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados. “Hoy no hay condiciones para negociar con el Frente de Todos ninguna reforma institucional. Está claro que Cristina busca ampliar la corte y dominar el sistema”, desestimó cualquier intento de acercamiento entre las posiciones del oficialismo y el principal espacio opositor sobre este tema.



Mauricio Macri y Gerardo Morales, dos de los referentes de Juntos por el Cambio que se reunieron con Ricardo Lorenzetti, según Elisa Carrió.

“Rechazo cualquier intento de tratamiento de la ley del Consejo de la Magistratura en la Cámara de Diputados”, descartó a su vez Morales dar un aval a una negociación. Macri por el momento no se pronunció sobre las declaraciones de Carrió.

Con el apoyo del rionegrino Alberto Weretilneck, que introdujo cambios al texto, el oficialismo consiguió aprobar en el Senado el proyecto -con 17 miembros y sin la Corte- que había enviado en diciembre. Ese mes la Corte Suprema declaró inconstitucional la reforma impulsada por Cristina Kirchner como senadora en 2006, y dio un plazo de cuatro meses para que el Congreso sancionara una nueva composición o en caso de no hacerlo el Consejo de la Magistratura volvería a funcionar con la integración anterior, de 20 integrantes y con el titular de la Corte como presidente del organismo.

La media sanción del Senado sucedió el 7 de abril, pocos días antes de que venciera el plazo, y luego arrancaron las disputas sobre las designaciones por las segundas minorías en Diputados y el Senado. A casi un mes de que quedara en condiciones de tratarse en la Cámara baja, el oficialismo no constituyó las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. Juntos por el Cambio ratifica que no avalará una iniciativa que no contemple a los miembros de la Corte, por lo que el Frente de Todos tendrá menos margen para reunir los votos y la discusión podría seguir trabada.

