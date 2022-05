Este sábado causó sorpresa y un profundo pesar entre los vecinos de Tafí Viejo, el fallecimiento del docente Julio Ferreri, quien había sido noticia en todo el país luego de relatar a través Facebook cómo un ex alumno suyo había intentado asaltarlo en la vía pública. Este sábado a la tarde, distintos mensajes surgieron en las redes sociales para despedir con tristeza a Ferreri, que de acuerdo a las primeras versiones habría sufrido un infarto al corazón cuando jugaba un partido de fútbol en El Cadillal.

“Se descompensó y no pudieron reanimarlo”, aseguraron. Por su parte, el intendente Javier Noguera se pronunció respecto al hecho en sus redes sociales.

“Lamentamos profundamente la repentina partida del querido amigo y compañero Julio Ferreri, buena persona, buen docente, vecino comprometido con el progreso de la ciudad, ejemplar, muy querido por todos”, escribió el funcionario en Twitter.

Julio era docente de Tucumán y el pasado 26 de febrero, le tocó vivir una secuencia de inseguridad que osciló entre dramática y triste: fue asaltado por dos motochorros cuando salía de la escuela donde daba clases y uno de los delincuentes resultó ser un exalumno suyo.

El joven le devolvió sus pertenencias y más tarde le mandó un mensaje de disculpas en redes sociales.

“Fuiste mi alumno, no me hagas esto por favor”, suplicó Julio Ferrari cuando ya le había entregado su celular y su mochila a los motochorros. Uno de los delincuentes le había gatillado un arma dos veces y ya estaban en plan de fuga cuando el muchacho reaccionó ante el pedido de su ex profesor.

En relación al sentimiento que le dejó, el profesor expresó: “Sentí mucha tristeza y dolor. Nosotros conocemos a los jóvenes de niños, cuando entran a la secundaria. Pensamos que ellos lo hacen porque son llevados por una situación muy compleja”; había asegurado Julio.