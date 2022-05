Fred Savage, aquel adolescente adorable que se volvió estrella de Hollywood por su papel de Kevin Arnold en Los años maravillosos, fue despedido del reinicio de la serie en la que cumplía funciones de director y productor ejecutivo.

La decisión de la producción fue tomada luego de una investigación interna de la cadena ABC por denuncias de “conducta inapropiada” en el set de la serie que se estrenó en septiembre del año pasado. Y no es la primera vez que el otrora “niño maravilla” recibe estas acusaciones.

Según informó el sitio especializado Deadline, varios empleados de la producción se habían quejado del comportamiento de Savage durante el rodaje de los nuevos capítulos de la serie, una remake de la historia que él mismo protagonizó entre 1988 y 1993, también conocida en Argentina como Kevin creciendo con amor, y que lo catapultó a la fama.



Savage recibió acusaciones de conducta inapropiada en el set de la nueva “The Wonder Years”.

Un vocero de la cadena ABC, que hoy pertenece a The Walt Disney Company (en Argentina, la nueva serie está disponible a través de la plataforma Disney+) confirmó a los portales estadounidenses el fin del vínculo de Savage con la producción.

“Recientemente, nos enteramos de las denuncias de conducta inapropiada de Fred Savage, y como es el protocolo, se inició una investigación. Una vez finalizada, se tomó la decisión de rescindir su trabajo como productor ejecutivo y director de Los años maravillosos”, explicó el comunicado.

Hasta el momento, ni Savage ni sus representantes salieron a dar declaraciones sobre la resolución que tomó la producción de 20th Television, la anterior Century Fox.

Los antecedentes de Savage

Aunque no se brindaron más detalles de lo que pasó en la filmación de la nueva The Wonder Years, no es la primera vez que Savage, que hoy tiene 45 años, recibe denuncias sobre su conducta.

En 1993, la diseñadora de vestuario de la versión original de Los años maravillosos había demandado al actor por acoso sexual.

Alley Mills, la actriz que encarnaba a la madre de Savage en la serie, dijo en una entrevista en 2018 que esa demanda desencadenó el final prematuro de la serie. Pero en ese entonces defendió a Savage por lo que consideraba una acusación “completamente ridícula”.



La serie “The Wonder Yearse”, aquí llamada también “Kevin, creciendo con amor”.

Sin embargo, también en 2018, se lanzó otra investigación interna en la producción de la serie The Grinder –que en Estados Unidos se vio por Fox-, por denuncias de una empleada de vestuario que habló de un “ambiente de trabajo extremadamente hostil” propiciado por el actor.

Además, lo criticó por su “conducta agresiva, intimidación y el constante uso de lenguaje vulgar dirigido a empleadas mujeres”. A pesar de las acusaciones, el estudio no encontró “evidencia de irregularidades”.

Aquellos años maravillosos y los nuevos

Savage alcanzó la fama con Los años maravillosos cuando tenía sólo 13 años. Por su papel de Kevin recibió dos nominaciones a los Globos de Oro y otros dos a los premios Emmy. La serie tuvo seis temporadas y 115 episodios, y fue acreedora de numerosos galardones, entre ellos cuatro Emmy.



“The Wonder Years”, la serie rebautizada “Kevin, creciendo con amor”.

La serie seguía el desarrollo de un chico desde la preadolescencia, sus romances en la escuela, sus amistades y vínculos familiares, todo en una época de grandes transformaciones para Estados Unidos y el mundo como lo fue la década del 60.

La remake, cuya primera entrega cuenta con 22 capítulos, se sitúa en la misma época que la original pero propone una nueva perspectiva desde la óptica de Dean Williams (Elisha Williams), de 12 años, parte de una familia negra de clase media en Montgomery, Alabama.

