La semana del 9 al 15 de mayo de 2022 estará marcada por Mercurio retrógrado, Júpiter que ingresa al signo de Aries, el Sol en tensión a Saturno y sextil a Neptuno y el encuentro de Venus con Quirón, el dolor ser uno mismo.

Los astros nos invitan a reflexionar y tomar conciencia colectiva y ecológica. Habrá un fin de semana intenso, previo al eclipse de Luna llena en Escorpio.

Horóscopo para Aries

Para Aries la semana comienza con la energía enfocada en su cuerpo: escuchen lo que manifiesta, presten atención a su alimentación y ejercítense como prefieran.



Aries: perdonen a otros y a ustedes mismos. Foto: ilustración Shutterstock.

El martes, Júpiter ingresa a su signo, lo que traerá días de mucha expansión personal. Es el momento de confiar en sus potenciales y compartirlos con el mundo. Cuiden sus pensamientos, destierren creencias limitantes. Júpiter en Piscis les invitó a perdonar y a perdonarse, así que sean más compasivos y tolerantes, eviten arrastrar rencores.

El miércoles, la Luna opuesta a Marte les anima a compartir con sus pares, a colaborar por objetivos comunes y a tomar una actitud más solidaria con el mundo que les rodea.

El fin de semana será intenso: el domingo Venus se encuentra con Quirón, trayendo recuerdos de viejas heridas amorosas y tensión en el mundo vincular. Cuiden a su ser más honesto y espontáneo, Venus invita a conectar con su deseo y amor propio, pero eviten tomar una actitud defensiva ante los demás.

Horóscopo para Tauro

Para Tauro la semana comienza con la energía enfocada en su mundo creativo: conecten con sus ganas y deseos, registren cuáles son los potenciales que quieren pulir.

El martes Mercurio empieza a retrogradar en su signo, invitándoles a observar cómo se vinculan y se expresan con los demás. Registren las creencias que tienen sobre ustedes mismos y lo que merecen.



Tauro: es hora de sanar viejas heridas familiares. Foto: ilustración Shutterstock.

El viernes la Luna se opone a Venus, un momento ideal para conectar con su cuerpo y bienestar. Busquen espacios para estar en armonía y silencio, den amor a su organismo a través de una alimentación consciente. Se trata de días en los que ordenar prioridades.

El domingo Venus se encuentra con Quirón, una invitación a sanar viejas heridas que aún resuenan dentro, muchas de ellas pueden ser familiares, vinculadas a la independencia o a la búsqueda individual de sus grandes sueños. Conectar con el deseo individual y el amor propio es clave para no postergar sus metas y objetivos. El mundo que habitan está esperando para verles brillar.

Horóscopo para Géminis

Para Géminis la semana inicia con la energía enfocada en el hogar y la familia: registren el orden que quieren darle a su morada y también a su mundo interno.

El martes Mercurio comienza a retrogradar, una oportunidad para analizar la forma en que perciben la realidad que habitan y los seres con los que se vinculan.

Es necesario integrar una mirada más amorosa, empática y comprensiva. Mercurio les recuerda que así como tratan a otros, se tratan a ustedes mismos. Agradezcan lo que hay en el aquí y ahora, esto eleva la vibración de su campo energético.



Géminis: trátense a ustedes mismos como tratan a otros. Foto: ilustración Shutterstock.

Busquen espacio en su rutina para cuidar de su mundo espiritual a través de la meditación, conecten con la naturaleza y disfruten de los espacios al aire libre. El fin de semana será ideal para equilibrar la conexión con su cuerpo mediante la alimentación y el ejercicio.

Horóscopo para Cáncer

La semana inicia con la Luna, regente de Cáncer, opuesta a Saturno. Este tránsito invita a los nacidos en este signo a reconocer y a valorar tanto los recursos propios como los ajenos.

El miércoles, la Luna opuesta a Marte y Neptuno les invita a cuidar sus reacciones frente a las opiniones ajenas. Es aconsejable ser cuidadosos con sus palabras y poder escuchar sin sentir la necesidad de defenderse.

El jueves la Luna se opone a Júpiter en Aries. Será ideal para equilibrar el hogar y las necesidades internas con el mundo laboral. Se vendrán tiempos de mucho movimiento y crecimiento, tengan confianza.

El viernes su planeta regente en oposición a Venus les invita a disfrutar del reconocimiento por sus cosechas personales y ejercer sus dotes para el liderazgo. Aprovechen estos tiempos de éxitos y nuevos proyectos a largo plazo. El fin de semana será ideal para enlazar el deseo personal con sus dones creativos, busquen nuevas maneras de expresar sus emociones y abracen el humor.

Horóscopo para Leo

Para Leo la semana comienza con la Luna en los últimos grados de su signo, regalándoles magnetismo y soltura. El martes Júpiter ingresa a Aries, una puerta hacia otros horizontes personales. Será una oportunidad repleta de fe en ustedes mismos para aventurarse hacia nuevos caminos en el mundo que les rodea.



Leo: por Mercurio retrógrado deben dialogar con claridad y estar al día con sus compromisos.. Foto:Ilustración Shutterstock.

El miércoles el Sol en trígono a la Luna imprime una energía entusiasta para que encaren los asuntos del mundo laboral y profesional. Aprovechen su facilidad para captar los potenciales en los demás y administren mejor los recursos.

El fin de semana, frente a la intensidad previa al eclipse, el Sol​ perfecciona su tensión a Saturno y les llama a cambiar su manera de vincularse. No hace falta ir por la vida dando cátedra cuando todos somos maestros y alumnos a la vez. Los leoninos que tengan asociaciones deben dialogar con claridad y estar al día con sus compromisos.

Horóscopo para Virgo

Para Virgo la semana empieza con la energía enfocada en sus anhelos y sus deseos pendientes; es hora de expresar sus emociones creativamente. Hacia la noche, la Luna ingresa a su signo, lo que facilita el registro de sus necesidades individuales; busquen espacios de tranquilidad pues muchas respuestas que buscan afuera, están dentro de ustedes mismos.

El martes es el principio del segundo Mercurio retrógrado del 2022. Será un período para repensar aquellas creencias que se hayan convertido en dogmas. La abundancia, el disfrute, la salud y el amor están al alcance de un nuevo pensamiento que luego se convertirá en creencia.



Virgo: disfruten de los vínculos con los cuales pueden nutrirse. Foto: ilustraciión Shutterstock.

El jueves la Luna en trígono a Mercurio les concede una energía que beneficia su capacidad para registrar sus dones y potenciales. Den valor a sus talentos, recuerden que sus capacidades merecen reconocimiento.

El fin de semana será ideal para disfrutar de vínculos con los cuales pueden nutrirse, estén abiertos a compartir sus emociones y vivencias.

Horóscopo para Libra

Para Libra la semana comienza con la energía enfocada en la riqueza de su mundo interno. Es ideal que nutran su universo espiritual y encuentren lugares que les brinden armonía para meditar y recargar energías.

El martes Júpiter ingresa a Aries, lo que se traduce en numerosas propuestas y aventuras de parte de los demás. Manténganse receptivos; habrá mucho movimiento en su mundo vincular: pueden aparecer una o varias oportunidades.

El jueves la Luna ingresa a su signo para que usen ese magnetismo y registren sus necesidades individuales y las comuniquen. El viernes Venus opuesta a la Luna les invita a conciliar su deseo con el de los demás. Encuentren formas de comprender al otro sin reprimir lo que quieran expresar.

El domingo Venus conjunta a Quirón puede evocar viejas heridas vinculares u originar otras nuevas así que pongan la atención en ustedes mismos antes que en las necesidades de otros. Anímense a practicar la honestidad en sus vínculos, recuerden que cuentas claras, conservan la amistad.

Horóscopo para Escorpio

Para los escorpianos la semana empieza con la energía enfocada en su mundo profesional y laboral. Escorpio, atiendan pendientes y echen mano de sus dotes de liderazgo y guía.



Escorpio: cuiden sus respuestas frente a los estímulos del afuera.. Foto: ilustración Shutterstock.

El martes el inicio de Mercurio retrógrado impactará en su mundo de pareja o con sus socios, es un llamado para prestar máxima atención a la forma en que se comunican con otros.

Esta semana será ideal para reordenarse y registrar la manera en que manejan sus energías y sus pensamientos. El sábado tendrán la oportunidad de practicar la empatía frente a los temas vinculares, no se aferren a los malos resultados de antiguas experiencias.

Ese mismo día, la Luna ingresa a su signo así que observen sus necesidades individuales, gozarán de mucho magnetismo para identificar con facilidad sus emociones. Será un fin de semana intenso gracias a que la Luna irá aumentando su luz. Cuiden sus respuestas frente a los estímulos del afuera.

Horóscopo para Sagitario

Para Sagitario el principio de la semana centra la energía en las búsquedas personales. Estudien y alimenten su fe, identifiquen las bendiciones que el presente les otorga. Estén abiertos y receptivos a nuevos horizontes, aventuras, ideas y estudios.

El martes Júpiter ingresa al signo de Aries, lo que movilizará su mundo creativo. Habrá deseos de construir un nuevo camino, destino y hogar. Tengan en cuenta que ustedes son quienes crean su propia tribu dondequiera que vayan.



Sagitario: identifiquen las bendiciones que el presente les otorga. Foto: ilustración Shutterstock.

El jueves la Luna opuesta a Júpiter les invita a tomar una actitud predispuesta frente a sus grupos y amistades. Compartan sus experiencias personales y escuchen la de sus pares para enriquecerse.

El fin de semana será con previa de la Luna llena así que cuiden su energía: si se sienten muy sensibles, eviten las multitudes. Intenten, en cambio, meditar o habitar el silencio. No olviden que las respuestas más amorosas vienen de la sabiduría interior.

Horóscopo para Capricornio

Para los capricornianos la semana comienza con Saturno, su planeta regente, opuesto a la Luna. Será el momento de integrar los dones de los demás con los suyos para potenciar el alcance de lo que están buscando. En la pareja estén abiertos y receptivos al otro: escuchen y compartan sus necesidades.

El martes Júpiter en Aries lleva movimiento y crecimiento a su hogar. Están en tiempos en los que son los creadores de nuevos caminos y horizontes.

El fin de semana será con la previa de Luna llena así que tengan cuidado de sus ansias y moderen sus nervios. Encuentren vínculos y sitios que les transmitan paz.

El domingo el Sol cuadra a Saturno, invitándoles a tomar conciencia sobre sus habilidades, sus ganas y esos deseos de explorar nuevas formas de verse a sí mismos. El primer compromiso es con ustedes mismos.

Horóscopo para Acuario

La semana inicia con Saturno en Acuario, opuesto a la Luna. Se abre la oportunidad de madurar su conexión con sus vínculos más íntimos, escuchen al otro y no se olviden de manifestar sus necesidades.

El martes Júpiter ingresa al signo de Aries, trayendo consigo nuevas búsquedas en su mundo mental. Cuiden la energía de sus pensamientos, son los artífices de su realidad futura. Se abre la puerta a nuevos estudios, oficios y propuestas laborales.



Acuario: habrá nuevas propuestas laborales en camino. Foto: ilustración Shutterstock.

El domingo, con la intensidad previa al eclipse, el Sol y Saturno en cuadratura les invitan a hacerse responsables de sus ganas, sus deseos y sus necesidades personales. No olviden que tienen el poder de crear aquello con lo que anhelan, un poder que no debería proyectarse en nadie más. No posterguen lo que tanto quieren.

Horóscopo para Piscis

Para los piscianos la semana inicia con la energía enfocada en sus hábitos, su alimentación y el ejercicio. Atesoren sus rituales cotidianos, estén presentes en ellos.

El martes Júpiter se retira de su signo para ir al del carnero, llenándoles de dinamismo e invitándoles a confiar en sus dones únicos. Tienen el poder de motivar a otros y de hacerles ver que el poder creador habita en ellos, no los dejen adormecidos.



Piscis: amar no es sacrificarse. Foto: ilustración Shutterstock.

El miércoles la Luna opuesta a Neptuno otorga la oportunidad de identificar sus necesidades y las de los demás, perderse en un otro es muy fácil para ustedes. Recuerden que amar no es sacrificarse, sino colaborar por el bienestar común.

El fin de semana, con la intensidad previa al eclipse, el Sol y Neptuno armonizan y les regalan la comprensión e inteligencia para dialogar y vincularse con el mundo desde su versión más honesta y amorosa.

Por Fernando Tarragona, astrólogo y docente de astrología. IG: @fer_marte.