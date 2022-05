En la gala de este domingo 8 de mayo, María O’Donnell fue eliminada de MasterChef Celebrity La Revancha (Telefe, domingo a las 22.15).

Tras recibir destacadas palabras de parte del jurado por su evolución en el programa, la periodista y conductora destacó: “La verdad que la pasé muy bien, aprendí otros platos”.

“Estoy contenta, porque no lo viví como una revancha, lo viví como un bonus track. Me abrieron un mundo. Ahora, a mi casa vienen todos los sábados mi familia y me animo a probar cosas nuevas en la cocina. La pasé súper bien, conocí más compañeros. De verdad, me voy feliz y súper agradecida. Los quiero, son muy generosos”, sumó O’Donnell, que se despidió aplaudida por el jurado y todos sus compañeros.



María O’Donnell, afuera de “MasterChef Celebrity La Revancha”. Captura TV.

“Llegué a la mitad, estoy contenta. El premio fue volver”, cerró la periodista, a modo de balance sobre su nueva participación en el ciclo.

La jornada arrancó con una miniprueba. Los participantes, después de recibir los consejos de la reconocida bartender Inés de los Santos, debieron hacer, en ocho minutos, un “coctel refrescante”.

​Inés destacó el trabajo de Analía Franchín, quien logró el mejor trago de la noche y obtuvo un beneficio para la prueba principal.

El jurado propuso un juego clásico de MasterChef: en duplas debieron dibujar los ingredientes y adivinarlos para poder utilizarlos en su plato.



O’Donnell, Donato y Analía, momento de tensión en “MasterChef Celebrity La Revancha”.

El beneficio de Analía fue elegir las duplas y los lugares en que cada uno iba a cocinar. Así quedaron formados los equipos: Juariu con Pachano (ambas debieron preparar de forma individual ñoquis con dos salsas), Vicky Xipolitakis con Joaquín Levinton (pasta rellena con una salsa a elección), y Franchín con María O’Donnell (milanesas a la napolitana con guarnición).

Pachano, Juariu y Vicky fueron las más elogiadas por el jurado y por ende las primeras en asegurarse su lugar en la siguiente ronda.

¿Quiénes siguen en carrera?

Tras la salidas de Micaela Viciconte, El Polaco, Georgina Barbarossa y ahora de María O’Donnell, cinco participantes siguen en búsqueda de quedarse con el título de ganador de MasterChef Celebrity La Revancha, ciclo que reúne a distintos participantes de las tres anteriores temporadas del certamen culinario conducido por Santiago del Moro.

Ellos son: Analía Franchín, Victoria Xipolitakis, Sofía Pachano, Micaela Viciconte, Vicky Juariu Braier y el músico Joaquín Levinton.

¿Cuál es el premio de La Revancha?​

Los tres finalistas se llevarán una beca para una reconocida escuela de cocina. Y el premio para el ganador de MasterChef Celebrity La Revancha es de 1.500.00 pesos. Cada domingo, un participante abandona el certamen.

DD