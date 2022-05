La eliminación de River Plate en la noche de este miércoles ante Tigre por los cuartos de final de la Copa de la Liga fue una sorpresa que terminó de consumarse con un error de la defensa del equipo local. El segundo gol del Matador llegó luego de aprovechar una falla de Paulo Díaz. Facundo Colidio, delantero surgido en Boca, se hizo con el balón luego de una imprecisión del marcador chileno, encaró a Franco Armani y definió con sutileza a un costado del arquero.

Tras el 2-1 y la frustración por un objetivo no cumplido, hay algo que inquieta al público Millonario: este año las desatenciones en la última línea fueron una constante. En el torneo local, la defensa de Marcelo Gallardo no supo demostrar esa solidez que caracterizó a su ciclo durante estos ocho años de grandes éxitos deportivos.

Las desconcentraciones defensivas de River comenzaron en el Superclásico, el día que Leandro González Pirez no se entendió con Armani, abriendo una seguidilla de bloopers poco habitual a este nivel de alta competencia.

Los cinco goles tontos sufridos por River

En aquel partido disputado ante Boca Juniors por la fecha 7 de la Copa de la Liga, llamada “de los clásicos”, González Pirez quedó bajo la lupa de los hinchas luego de una desatención compartida con Armani que le costó el partido a los de Núñez.

Luis Vázquez metió una pelota larga para Sebastián Villa, el central que viene de jugar en la MLS confió en que el balón llegaba al arquero, pero quedó corto. Fue entonces que el colombiano entró como una tromba, robó la pelota, esquivó al 1 y definió. Y el superclásico terminó 1-0 a favor de Boca.

El segundo error de River se dio en su visita a Banfield por la fecha fecha 10 de la Copa de la Liga. La falla esta vez fue responsabilidad absoluta del arquero Franco Armani al tratar de descolgar un centro. El también guardameta de la Selección Argentina falló en el cálculo y perdió la pelota, que cayó en los pies de Jeremías Perales, que no falló.

Esa noche en el Sur del Gran Buenos Aires, una polémica decisión del VAR le otorgó un penal a River, que Enzo Fernández transformó en gol, para que la formación del Muñeco luego diera vuelta el resultado con un tanto de Matías Suárez. Fue victoria millonaria por 2-1.

El tercer fallo defensivo del equipo de Marcelo Gallardo fue por la fecha 12 ante Atlético Tucumán, en el estadio Monumental. Otro vez Franco Armani reaccionó de manera fallida ante un remate de Ciro Rius y le dejó servido el balón al delantero tucumano Ruiz Rodríguez. El cotejo terminó en igualdad por 1-1, cuando el Millonario era amplio favorito al recibir a uno de los peores equipos del certamen como local.

Más cerca en el tiempo, el cuarto gol regalado por la defensa de River se dio el pasado domingo, ante Platense, por la última fecha del torneo. En esta oportunidad se trató de un desacople colectivo.

El arquero Ezequiel Centurión quiso salir jugando con Leandro González Pirez, éste le paso el balón a Emanuel Mammana pero el pase quedó corto. Brian Mansilla aprovechó la desatención general en el fondo del equipo local para colocar el 1-1 parcial. Sin embargo, sobre el final, y gracias a otro discutido penal, Julián Álvarez marcó el 2-1.

El quinto y quizás el más doloroso fallo defensivo lo protagonizó uno de los mejores jugadores de River en los últimos meses, el chileno Paulo Díaz. El defensor ex San Lorenzo entregó mal el balón, que le quedó servido a Facundo Colidio, y luego se resbaló cuando lo lógico hubiera sido cortar el avance con infracción. Con mucha frialdad, el ex Boca e Inter de Milan encaró a Armani y no dudó, sentenciando el partido. La bronca de Gallardo apenas lo captó la TV lo decía todo. Una constante a trabajar especialmente en la Copa Libertadores, donde una desatención de estas echa por tierra el año a nivel internacional.