Una de las ganadoras del Premio de la Crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires, junto con Martín Kohan y Laura Ramos, es la escritora Eugenia Almeida (Córdoba, 1972) con su obra Inundación, el lenguaje del que estamos hechos.

Un texto del 2019 de pocas páginas (lo que no significa nada en términos de valoración), que tiene una densidad poco común (lo que sí representa algo atendible) y que hizo su camino por afuera de cualquier promoción desmedida y, sin embargo, encontró muchos ojos (y cuerpos) a quienes conquistar (tuvo su pico de visibilidad en redes sociales).

Este libro puede verse y leerse como un ensayo que bucea hacia adentro de lo que significa ponerse a escribir y, por otra parte, es una reflexión sobre cómo la práctica cotidiana de la escritura se contamina de lo que sucede alrededor: lecturas o una anécdota o la Historia o un femicidio, todo ingresa, finalmente, en la fibra, sangre, musculatura y la forma que adquiere la palabra.

Dice en la página 26: “Escribir implica, además, la necesidad de dejar constancia”. Esta es una edición especial del Premio de la Crítica (de ahí que sea compartido por primera vez) porque luego de dos años la Feria volvió a ser presencial.

En este sentido, también estos son días distintos para Almeida para a esta distinción se suma la salida de su nueva novela: Desarmadero , un policial negro que va en relación tanto con la tradición argentina como con la serie icónica The Wire. Un ensayo reflexivo con la presencia de un haiku y un policial puro y duro salieron de la misma pluma. ¿Cómo es posible? Almeida responde a Clarín desde Córdoba.

–¿Tiene alguna connotación especial este premio luego de dos años sin Feria del Libro? ¿Resuena en vos de algún modo distintivo?

–Creo que todas las cosas resuenan de un modo distinto, para mí, después de estos dos años y pico que hemos vivido. Y también creo en lo que todavía está por llegar, ha sido un cambio grande. Entonces sí: tiene una carga especial el premio, la Feria y cualquier cosa del cotidiano después de habernos asomado a ese abismo y no saber todavía qué va a pasar.

–Decís en un momento de Inundación: “Todas esas aguas. Inundaciones. Así es la escritura.” ¿Vinculás la escritura con el desborde, con lo incontenible?

–Vinculo la escritura a lo que desborda, a lo que es incontenible. Eso es, en ese caso, lo hermoso, lo precioso de la escritura. Que tiene que ver con el agua que sube y con lo que una hace en relación a eso. Diría que es un desborde, no sé si alegre, pero feliz porque tiene que ver con una corriente de cosas. No necesariamente con la idea que uno tiene de una inundación que puede destruir las cosas a su paso.



Eugenia Almeida: “Trabajé Inundación con mucha paciencia”. Foto JM Foglia

–¿Cómo trabajaste Inundación y por qué la arquitectura alfabética? ¿Tenías algunas referencias/influencias en mente?

–Trabajé Inundación con mucha paciencia. Yo ya estaba escribiendo otro libro para la colección Escribir de la editorial DocumentA/Escénicas, y por otro lado estaba con un proyecto que tenía una estructura alfabética.

En algún momento me di cuenta de que los dos libros eran una sola cosa. Entonces cuando se convirtieron en lo que hoy es Inundación fue seguir por un camino que parecían dos pero era uno en realidad. El juego de lo alfabético hay, por supuesto, muchísimos antecedentes, no es nada nuevo.

Pero para mí tenía esa matriz: una matriz de juego que tiene ciertas reglas. Fue la primera vez en mi vida en la que sabía cómo terminaba un libro, terminaba en la Z, después no se agregaba más nada.

Y pensaba también en los juegos que hace Oulipo de pensar cómo proponer algunos juegos literarios que tienen limitaciones y cómo esas limitaciones se transforman en posibilidades. Disfruté mucho eso, realmente.



“Desarmadero”, de Eugenia Almeida (Edhasa, $2.595).

–Inundación también posiciona voces de escritoras y dialoga con este presente. ¿Lo ves como un libro que lleva adelante actos de justicia y memoria?

–Sería muy pretencioso pensar mi libro en las variables de justicia y memoria, que son dos valores que me importan, sí. En mi libro hay lecturas y quizás traté de hacer un diálogo con el presente pero también traté de mirar hacia atrás y ver qué hay y cuánto de eso juega en nosotros.

De todas formas es muy difícil que una escritora hable de los efectos de sus libros. Sólo podemos hablar de lo que quisimos hacer, tal vez, y de aquello que nos estaba guiando al momento de escribir. De los efectos hablarán los aliados de nuestro trabajo que son los lectores y lectoras.

–Tanto Inundación como Desarmadero tienen un epígrafe de Roberto Juarroz. ¿Hay alguna clave de lectura ahí?

–Dio la casualidad que Juarroz está en los últimos dos libros. Pero por otro lado no es casualidad. A mí Juarroz me gusta mucho, es una obra que no agoto como a veces me pasa con otros escritores. Los de Juarroz son como unos libritos medio de consulta y abro al azar.

Esos dos epígrafes decían exactamente lo que yo hubiera querido decir. Creo que ahí también hay una reverencia a quien puede ser un maestro: cuando el otro logra decir en dos versos lo que a mí me cuesta una novela decir. Es un pequeño homenaje, además, a Juarroz que tenía un uso tan económico y certero de la palabra.

La oralidad

–Desarmadero tiene una fuerte apuesta por la oralidad de sectores complejos de la sociedad. ¿Cómo lo trabajaste? ¿De dónde capturaste estas voces?

–La oralidad y el modo en el que suenan las voces son muy importantes para mí, en la vida cotidiana y en la literatura. De modo que es algo a lo que le presto atención. Después los lectores y lectoras dirán si esa atención se transformó en algo que funciona o no. Pero me importa mucho.

Esas voces nos rodean todo el tiempo, no hace falta ir muy lejos para buscarlas. Hace falta hacer algo que es bastante revolucionario para esta época que es escuchar un poco más en lugar de hablar tanto. Se trata de prestarle atención a las cadencias, los ritmos. Todo eso se filtra en lo que escribo sin saber si pude hacer sonar esa música o es algo que no se puede transmitir.

–¿El policial sigue siendo el género que más desnuda y expone las injusticias del capitalismo feroz que vivimos?

–En general pensamos en esa dirección. Pero diría que cualquier género puede servir no con un “para” porque si no sería otorgarle una función, sino que cualquier género puede servir como prisma para leer cualquier tipo de realidad.

Lo interesante en la literatura es que no tiene esa función, no busca eso, pero a veces lo produce. Ahí es un misterio saber qué de ese efecto tiene que ver con quién escribió y qué de ese efecto tiene que ver con quién leyó. Porque de hecho hay obras (libros y películas) que fueron escritas con cierta intención y después se leyeron en otra línea. Ahí hay algo interesante para pensar.



Eugenia Almeida pasó por la Feria del Libro. Foto JM Foglia

–¿Cómo pensás que dialogan Desarmadero e Inundación?

–Sería hermoso imaginar un diálogo entre estos dos libros. Pero no lo sé, creo que eso no está en manos de quien escribe.

–¿Qué opinión te surge sobre el discurso inaugural de la Feria del Libro?

–Lo que hizo ese discurso fue detonar debates no solo en la feria, escritores y el mundo del libro, sino que llegó a lugares impensados. Se debate en lugares en donde nunca se discutían estas cosas. Se habla de derechos laborales de quienes trabajamos con las palabras en zonas donde no estaba presente ese debate y donde no había ningún conocimiento de cuál es nuestra realidad.

Después, por supuesto, hay puntos en los que hay acuerdos y desacuerdos, matices, otras formas. Creo que lo más valioso es que se abrió el campo de la discusión. De todas maneras, ya Claudia Piñeiro había planteado muchas de estas cosas. Entonces es algo que se viene diciendo. Quizás habría que preguntarse por qué esta vez tuvo mayor impacto que otras veces en las que se ha planteado cosas similares.

PC