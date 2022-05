Como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también como titular del Consejo de la Magistratura, según se encargó él mismo de remarcar, Horacio Rosatti reclamó este jueves “decisión política” para combatir al narcotráfico y que se acelere el nombramiento de jueces vinculados con este flagelo. Lo hizo en un lugar y en un momento particular: ocurrió en Rosario, una ciudad asediada hace años por el tráficos de drogas y los crímenes narco; y ocurrió quizás en el momento de mayor tensión entre el Máximo Tribunal y el Gobierno.

Rosatti habló ante más de 100 magistrados de todo el país, en una jornada organizada por la Asociación de Jueces Federales, que tiene como cara visible a Ariel Lijo, uno de los históricos jueces de Comodoro Py, donde debe investigarse y juzgarse la corrupción. La reunión, aseguran en el mundo judicial y político, no tiene precedentes.

“Para enfrentar al narcotráfico con eficacia hay que hablar de la necesaria decisión política para enfrentarlo, y de la existencia de un Estado cohesionado con recursos inteligentemente utilizados y/o una sociedad comprometida”, remarcó de arranque el titular de la Corte y ex intendente de Santa Fe.

Luego, agregó: “Reclamamos también o la cobertura de las vacantes existentes con los magistrados más idóneos y comprometidos con los valores democráticos y con la defensa de la sociedad frente a las distintas manifestaciones del crimen organizado. No se puede proclamar que se quiere combatir la delincuencia y demorar la designación de jueces”.

El destinatario del mensaje, otra vez, no tuve misterio. Como contó Clarín días atrás, entre el Gobierno nacional que conduce Alberto Fernández y el Senado que maneja Cristina Kirchner bloquean el nombramiento de casi 100 jueces ya seleccionados. Aquí se incluyen vacantes clave en zonas copadas por el narcotráfico.

“Quienes hoy vinimos a Rosario, invitados por los organizadores, no lo hicimos para sacarnos una foto. Vinimos a expresar, de cuerpo presente, nuestro compromiso con la sociedad en este tema tan delicado. No debe ser visto este acto como una manifestación corporativa o auto-referencial; no estamos aquí para decir que todas las culpas son de los otros”, ensayó luego una suerte de autocrítica.

Y siguió: “Reivindicamos, eso sí, todo lo que deba ser reivindicado desde la actuación de nuestros jueces y asumimos el compromiso, desde el Consejo de la Magistratura, órgano que no solo selecciona y analiza la conducta de los jueces sino que los capacita, y que tengo el honor el presidir, acompañado en esta ocasión por los consejeros de los distintos estamentos que lo representan, de continuar enfocados en esta problemática”.

La mención a su cargo como titular de la Magistratura también tiene lectura política. El kirchnerismo, con la vicepresidenta a la cabeza, buscó hasta último momento evitar la llegada de Rosatti a ese cargo. E incluso llegó a aprobar un proyecto que lo corre, ya con media sanción en el Senado, pero con destino incierto en Diputados.

También Rosatti habló “en la representación institucional de un tribunal que constituye la última instancia de los órdenes federal y locales por igual”, recordando que también está a cargo de la Corte, que el mismo kirchnerismo quiere modificar/ampliar para ganar peso con jueces aliados.

Más adelante, sin nombrarlo y sin nombrarla, pareció cuestionar al Servicio Penitenciario Federal, a cargo de María Laura Garrigós, fundadora de la agrupación K Justicia Legítima.

“Venimos a decir que haremos los mejores esfuerzos para cumplir las expectativas de la gente común. Son expectativas tan elementales como certeras y constituyen mojones imprescindibles para ayudar a marcar el camino del juzgamiento: por ejemplo, que la cárcel no debe controlar a la calle, para lo cual es necesario contar con las herramientas de información necesarias, como ocurre en todos los países interesados en combatir este flagelo”, agregó Rosatti.

Clarín contó cómo los narcos y delincuentes siguen operando desde las cárceles, según denuncia la fiscalía especializada en este tema (procunar).