Ronnie Arias estuvo invitado al programa radial Perros de la calle, que conduce Andy Kusnetzoff en Urbana Play (104.3) y reveló en detalle una historia que lo llena de emoción: la adopción de su sobrino de 19 años, luego de la muerte de su hermana.

“En enero del año pasado, mi hermana Silvina, maestra que daba clases en escuelas de barrios carenciados, se va con su novio de 28 años (ella tenía 56) por primera vez de vacaciones, como una experiencia de convivencia, a los lagos del sur”, comenzó rrelatando. Y continuó: “Una mañana, mi hermana, que estaba hermosa y enamorada, levanta su celular para sacarle una foto al cielo, y se le corta el circuito del cerebro: tuvo muerte cerebral instantánea. Me llama mi cuñado, un médico muy importante, y me dice que estaba internada con un derrame”. Tiempo después, su hermana falleció.









“Cuando nos quedamos solos, Juan me pregunta a mí ‘¿y ahora quién va a ser mi familia?’. Yo le dije ‘bueno, podés elegir. Podés ir con la abuela Mimi, con tus tías o con Pablo y conmigo. Y él me dice: ‘Lo que yo quisiera es vivir con Pablo y con vos’”, recordó con mucha emoción. Entonces, comentó su reacción ante esa propuesta: “Nosotros, imaginate que el plan de tener un hijo, y de 19 años, era algo que estaba….No llegué ni a hablarlo con Pablo, pero lo conozco”.

“Le dije que sí, y nos fuimos a dormir. Como a eso de las tres de la mañana, sentimos que se mueve la araña del comedor, y la fui a despertar a mi vieja, que estaba viviendo con nosotros. Nos quedamos mirándola, nos miramos y los dos pensamos que era mi hermana, La Chivi, que estaba dando el okey. Al otro día, prendo el televisor, había habido un terremoto en San Juan y réplicas en la Ciudad de Buenos Aires”.

“Desde ese día, Juan en el almuerzo me dice: ´Yo no quiero ser su hijo, quiero ser su sobrijo´. Y acá estamos, construyendo un camino, a veces re difícil. Tuvimos discusiones horribles, porque él es una persona de 19 años y yo de 60, hay que conocerse, pero generando un amor y una responsabilidad diferente. Ahora vivimos juntos, compartimos cosas, nos hacemos regalos y se puede decir que mi hermana La Chivi me dejó el regalo más hermoso que puede tener un ser humano”, finalizó.