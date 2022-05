Anahí Rodríguez, referente de Adiunt, dialogó con LV12 Radio Independencia para referirse a este tema. “Adiunt votó por asamblea un paro por 24 horas, un paro local en Tucumán, en la Universidad de Tucumán y en las escuelas pre universitarias en el marco de la asamblea universitaria y en estos momentos también estamos concentrando frente al Virla dónde se llevará adelante la elección del nuevo rector de la UNT”, comenzó diciendo.

“Nuestro reclamo básicamente está colocado en que acá la Universidad lleva años con una deuda pendiente que es una ciudadanía plena para los pre universitarios. Es decir que, todos los pre universitarios que forman parte de la comunidad universitaria puedan elegir a sus representantes y puedan participar también en la elección del rector. Entonces nos parecía un reclamo elemental”, planteó.

“Hace varios años que esto no es otorgado, tratado y efectivizado para que toda la comunidad, incluso los que no forman parte de la universidad pero si son pre universitarios, puedan elegir quien va a dirigir la universidad durante estos cuatro años”.

Por otro lado, Rodríguez se refirió a la reforma del estatuto que quedó trunca. “En el 2014, las autoridades de la universidad dijeron que tenían la voluntad política de reformar el estatuto y pasaron los años y esto no se está dando. Es decir, no hay ninguna intención de democratizar la universidad”, contó.

“Nosotros ya hemos presentado un pedido ante la justicia de que esta asamblea no es democrática. La justicia falló a favor de nosotros pero que no podía impedir el proceso electoral que ya estaba en curso. Nos dan la razón pero no se hace nada para que esto se cumpla”, cerró.