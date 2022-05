El Sábado pasado por la tarde Ángel Di María disputó su último partido con el PSG tras 7 años, en lo que fué goleada 5 a 0 sobre Metz donde el Fideo convirtió un gol y así fué como Lionel Messi le dedicó unas palabras de despedida a su amigo y compañero de equipo.

“Fue un placer haber compartido este último año con vos en París. Nos conocemos hace mucho tiempo pero no es lo mismo estar el día a día a vernos cada tanto. Me confirmaste lo que ya sabía, que sos una gran persona, tanto vos como tu familia. Como jugador y sobre lo que hiciste en este club no hay nada que decir: todo impresionante. Les deseo lo mejor en este nuevo paso, ¡los vamos a extrañar!”.