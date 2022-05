Televisión y cine, sobre todo en la industria audiovisual de los Estados Unidos, siempre fueron más que parientes cercanos. Pero si hay un concepto que ha derribado aún más las fronteras, la palabra clave es streaming (por no decir “la guerra del…”).

Y eso es lo que está pasando en el mercado que representa Cannes a la hora de comprar las mejores películas. Por estas horas, Netflix está cerrando un trato para quedarse con Pain Hustlers, el nuevo filme de David Yates, que protagonizará Emily Blunt.

El trato por los derechos globales del filme ronda los 50 millones de dólares, según informa Variety. Y marca hasta el momento la cifra récord en esta edición de Cannes.



El cineasta David Yates es responsable de las últimas películas de la taquillera saga de “Harry Potter”.

Según coinciden los analistas del sector, la operación se ve como una reacción de Netflix, en un año en que la compañía debió soportar una caída de suscriptores, con las consecuentes oscilaciones en su operación bursátil.

Pain Hustlers cuenta con un guión del escritor de The True American Wells Tower, y la película es producida por Lawrence Gray a través de su productora Grey Matter Productions y Wychwood Pictures.

La historia

La sinopsis oficial de la película la describe así: “Soñando con una vida mejor para ella y su pequeña hija, Liza Drake (Blunt), quien abandonó la escuela secundaria, consigue un trabajo en una empresa farmacéutica en quiebra en un centro comercial en Florida Central.

El encanto, las agallas y el impulso de Liza catapultan a la compañía y a ella a la gran vida. Pero de pronto se encuentra en el centro de una conspiración criminal con consecuencias mortales. En la línea de The Big Short, Escándalo americano y El lobo de Wall Street, Pain Hustlers es un viaje hilarante, dramático y salvaje al corazón corrupto del sueño americano“.



Emily Blunt en “Jungle Cruise”, junto a “La Roca”. Foto Archivo Clarín

Los créditos cinematográficos recientes de Emily Blunt, ganadora del Globo de Oro, incluyen Jungle Cruise, A Un lugar en silencio y su secuela, y El regreso de Mary Poppins Returns. A la actriz también la veremos próximamente en la película Oppenheimer , de Christopher Nolan para Universal.

Más de 6 mil millones de dólares



Por su parte, el ganador del BAFTA, David Yates, es mejor conocido por dirigir las últimas cuatro películas de la franquicia de Harry Potter, así como las tres películas de Animales fantásticos.

Su trabajo para la pantalla grande recaudó más de $6 mil millones de dólares en todo el mundo hasta la fecha. También ha dirigido series de televisión como State of Play, Sex Traffic y The Way We Live Now .

CJL