Luba Magalí Nieva, desaparecida en Colegiales.

Desde hace más de una semana Luba Magalí Nieva, una adolescente de 15 años, es intensamente buscada por su familia y amigos luego de haber sido vista por última vez en la plaza Mafalda, en Colegiales, cuando se iba a encontrar con alguien.



Según el relato de su mamá la menor había salido con su papá a comprar ropa el domingo 15 de mayo y por la noche la dejó en la casa de una de sus amigas ubicada en Av. Álvarez Thomas y Santos Dumont. Aunque todos se quedaron con el relato de la chica, su amiga relató que Luba subió al departamento y le pidió un cargador de celular ya que se tenía que ir para encontrase con alguien.



Desde ese momento nunca más se la vio y su mamá solicita con urgencia que se localicen las cámaras de seguridad de la zona y que se abran sus redes sociales para ver si hay información de su posible paradero o quién es la persona con la que se iba a ver.



“No duermo, no como, no tengo vida”, relató desesperada la madre de Luba quién a su vez señala que todo dato que obtuvo fue a corroborarlo, aunque con resultado negativo: “Nos hemos metido en villas para buscarla”.



Con respecto a la posibilidad de que la menor haya utilizado la SUBE, la mujer comentó que hace poco la había perdido y que al comprarse una nueva tarjeta no alcanzaron a registrarla y por lo tanto no habrá indicios sobre sus movimientos.



Por último, apuntó contra la justicia por no actuar de manera rápida y eficaz para encontrar a Luba y según indicaron desde la policía el celular sigue prendido, pero no tiene activo la ubicación por lo que se dificultad poder localizarlo.



Ante cualquier dato o información sobre el posible paradero de Luba Magalí Nieva, comunicarse a:

Ciudad de Buenos Aires: Línea 102, las 24 hs. los 365 días del año.

Nación: Línea gratuita 142, las 24 horas / 0800-122-2442