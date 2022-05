La exitosa cantante estadounidense Christina Aguilera reveló en sus redes sociales que su próxima canción estará acompañada por Tini Stoessel quien en este momento está realizando una seguidilla de show en el Hipódromo de Palermo y vive el mejor momento de su carrera musical.

Ademas Tini mostró su emoción tras la noticia que anunció en las redes Christina.

“Quiero llevar a alguien especial a L.A Pride”, “Pre-guarda mi nuevo EP La Tormenta y el nuevo sencillo Sueltame, para tener la oportunidad de unirte a mí para la celebración de tu vida”.

Tini: “Qué emocionnnnn”.

I want to fly someone special to LA Pride✈️🌈

Pre-save my new EP La Tormenta and new single Sueltame, for a chance to join me for the celebration of a lifetime ✨

Link: https://t.co/i57PXQ6hmi pic.twitter.com/S8sEJ1nMv3

— Christina Aguilera (@xtina) May 23, 2022