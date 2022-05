A Florencia Peña le suspendieron su cuenta de Instagram por postear contenidos que, según las normas de la red social, se consideran “inconvenientes”, y ella se despachó, indignada, en su ciclo La puta ama (América, a las 22.10).

Ayer, lunes, al comienzo de la emisión, la conductora arremetió: “Solamente a una puta ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores”.

Mientras se escuchaban las risas de sus compañeros de elenco, Peña aclaró: “Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida! No me aparecen ni… Lo único que me aparece es ‘linda, libre y loca’. Y a la mierda con el ‘libre y loca’”, sostuvo.

Sus dichos se referían al hecho de que al estar la cuenta suspendida, quien la busque en Instagram sólo verá la biografía en su perfil -donde ella se define como “libre y loca”-, pero no podrá visualizar ni sus historias ni los posteos en su feed.



Florencia Peña se despachó con bronca tras la suspensión de su cuenta de Instagram.

“¡Por inconveniente me suspendieron!”, exclamó Florencia respecto del argumento que dio la red social al tomar esa decisión con la cuenta en la que ella solía compartir, entre otras cosas, fotos y videos de corte erótico.

Furiosa, la conductora de La puta ama añadió: ” ¿Les digo una cosa? Si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mí no me cierran la cuenta“.

Y fue por mucho más: “Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”, agregó.

“¿Soy el único culo de Instagram?”

Luego, Florencia Peña trajo a colación la denuncia que, días atrás, presentó una legisladora de la Coalición Cívica ante la Defensoría del Público.

“Ya fui denunciada por incitar a la felación, por haber dicho ‘mamámela’ en el programa -recordó-. Y les quiero aclarar que lo vamos a seguir diciendo, por si quieren seguir haciendo denuncias. ¡Y ahora me cierran el Instagram!“.



Florencia Peña: "Ya fui denunciada por incitar a la felación y ahora, me cierran el Instagram".

“Yo pensé que estábamos un poco deconstruidos, que estábamos un poco más libres -siguió Peña-. Yo ya venía con abstinencia de incitar a felar y ahora estoy con abstinencia de subir fotos en culo”.

Muy molesta, lanzó un par de preguntas retóricas: “Quiero saber algo: ¿Soy el único culo de Instagram? ¿Soy las únicas tetas del Instagram?“.

Y enseguida, buscó salir por el lado de los chistes con doble sentido, un clásico en su programa: “Chicos, vamos. De verdad. De lo mal que estoy me pasé todo el fin de semana dándole duro, duro duro… a las harinas -dijo-. A lo otro, también; pero no equiparó. Las harinas pudieron más”.



Florencia Peña: "Ya me siento la María Magdalena argentina".

“Quiero decir que hoy me levanté y le mandé una carta al Papa -siguió bromeando Florencia Peña-. Porque ya me siento la María Magdalena argentina“.

“Si María Magdalena existiera hoy, ¿le estarían cerrando el Instagram como a mí? No. ¿Sabés que no? Porque ella lo conoce a Jesús. Ella tiene el contacto de arriba”, remató su humorada.

“Y hablando de mujeres empoderadas, quiero decir que yo lo soy, pero sin Instagram. Por eso, ahora ya no soy la sucesora de Susana (Giménez) -ironizó-. Ahora, soy la sucesora de Mirtha (Legrand). Porque estoy sin Instagram. Todo cambió. Acá, la vida te cambia de un momento al otro”.

