Eugenia China Suárez se decidió a hablar y provocó un huracán en las redes sociales. La actriz manifestó estar sufriendo “persecución” mediática y compartió un lapidario hilo de Twitter contra Ángel De Brito y Yanina Latorre. Además, advirtió que tiene un muy buen abogado: Agustín Rodríguez.

“Ojalá que esto funcione para que nadie más pase por esto”, sostuvo, en referencia a las acciones que realizará el letrado contra el conductor y la panelista de LAM (América, a las 20).

A propósito de esto, por primera vez desde el 18 de agosto de 2021, la China Suárez regresó a Twitter donde empezó saludando. “Tanto tiempo…”, escribió.

Tanto tiempo… — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 24, 2022

Y, a continuación, retuiteó el hilo que destroza al programa LAM en general y a De Brito y Latorre en particular. Es el siguiente:

Abro hilo de lo poco coherente que #LAM (léase: Angel de Brito y Yanina Latorre) elige ser para poder para criticar y atacar a la China Suarez: — c (@charry_stuarez) May 23, 2022

Como se puede ver, la tuitera que armó ese hilo se tomó la molestia de sumar una serie de videos de situaciones en las que en LAM se ocuparon de hablar de China Suárez y argumentó que se trata de un ataque a la actriz.

“Estoy rodeada de buenos abogados”

En el video de Instagram donde habló sin vueltas, La China comenzó diciéndoles a sus seguidores: “Aparezco por acá porque me llegó un hilo de Twitter que me mandaron bastantes amigos y que me pareció que resume muy bien lo que siempre digo del hostigamiento”.

“Y no es desde un lugar de víctima porque, obviamente, me he equivocado y me equivoco, como todo el mundo, pero hablo de una persecución. Y creo que nunca hablé tan profundamente de eso porque me cuesta, porque me pone nerviosa”, agregó.

“Encontré este hilo que describe perfectamente el ensañamiento y la persecución y lo voy a compartir -siguió diciendo-. Es difícil para mí verlo, porque aunque a veces diga que las cosas no me afectan o tenga una coraza muy grande, porque no me queda otra, es feo, es doloroso. También muchas veces me siento avergonzada, me siento triste“.



La China Suárez: “Aunque diga que las cosas no me afectan, muchas veces me siento avergonzada, triste”. Instagram.

“Recién ahora estoy fuerte para poder hablar de eso. Ya pasé lo que tenía que pasar, ya me alejé de la gente de la que me tenía que alejar. Estoy muy bien rodeada. Estoy bien. Creo que pasó lo peor”, sostuvo.

“Y también puedo rodearme de buenos abogados. Un amigo mío del medio, que no puedo decir quién es, me ayudó muchísimo, siempre voy a estar muy agradecida, y me presentó a un abogado que es muy humano y me está ayudando mucho. Estamos avanzando. Ojalá que esto funcione y que nadie más pase por esto“.

“Es el mejor regalo”

“Les voy a compartir el hilo -comentó la China en referencia al tuit que compila lo que se dijo de ella en LAM-. Es un tuit con videos y no puedo creer el trabajo que se tomaron. Es el mejor regalo que me podrían haber hecho. Porque está todo ahí, ordenadito y muy claro”.

Después, la ex Casi Ángeles les planteó a sus seguidores: “Aparte de todo lo malo, quería agradecerles porque nunca me había sentido tan querida con sus mensajes. Creo que hasta el que no me banca, (dijo) ‘Che, chicos, a la China no la soporto, pero basta”.

En referencia a LAM, la actriz y cantante afirmó: “Es el mismo programa que te agarra en la calle con un micrófono y si no les contestás, se enojan. Miren el hilo”.

A continuación, se dirigió directamente a la persona que armó el hilo de Twitter: “Me encantaría saber quién sos, quién lo escribió. Escribime por privado, te agradezco muchísimo”.



La publicación de La China Suárez en su cuenta de Instagram.

AS