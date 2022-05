La comida en los comedores de las escuelas públicas no escapa a la “grieta” en la Ciudad. De un lado se dice que la comida no es saludable, que no es la que prefieren los chicos, que hay un “negociado alimenticio” con las empresas concesionarias. Del otro responden que se mejoró su calidad nutricional y que es un combo nutritivo muy superior al que se ofrece en la Provincia.

En breve habrá un cambio importante en el menú escolar porteño. En las próximas semanas se definirá la licitación pública por la que se elegirá a las empresas que se encargarán de servir la comida en las escuelas hasta 2025.

La legisladora Ofelia Fernández, del Frente de Todos, le dio popularidad al tema en redes sociales cuando se equivocó y viralizó una foto de comida en mal estado que en realidad se había entregado en 2018 y en territorio bonaerense.

Pero el conflicto excede a los políticos y preocupa a muchos padres. Clarín hizo un relevamiento sobre qué comida se sirve hoy en las escuelas, cuánto de lo que se sirve termina en la basura, dónde faltan raciones, cuánto cuesta y cuál es el nivel nutritivo de la oferta.

Y otro punto es el precio: ¿qué porcentaje de chicos pagan (y cuánto) por la comida en las escuelas y cuántos tienen las becas?



El Gobierno dice que cambió los menúes para hacerlos más saludables, pero hay comidas que los chicos rechazan.

El servicio se presta aproximadamente para 291.000 alumnos, que reciben algún tipo de servicio alimentario. Puede ser el desayuno (no requiere beca) o servicio de comedor y servicio de refrigerio (ambos con beca alimentaria), en un total aproximado de 1.783 colegios.

Los precios vigentes hasta el momento, teniendo en consideración la última lista aprobada, retroactiva a noviembre 2021, son los siguientes: servicio de comedor $325,72, servicio de refrigerio $114,24 y servicio de desayuno $38,24 .

¿Qué familias deben pagar por el almuerzo en los colegios de jornada completa? Existe un sistema de asignación de becas en función de los ingresos familiares. “Eso ya, para mí, es cuestionable. No sucede con ninguna otra cosa de las que brinda la educación pública”, dice a Clarín una madre que prefiere resguardar su nombre.

Desde el Ministerio de Educación porteño explican a este medio que esto está previsto en la Ordenanza 43.478. “En el presente Ciclo Lectivo las solicitudes de beca alimentaria se encuentran en proceso de aprobación por parte de la comisión de comedor de cada establecimiento educativo”, siguen.

Se espera recibir unas 143.000 solicitudes. “Todo estudiante que solicite la beca ya sea para almuerzo y/o refrigerio, la recibe. Además, hay un universo de aproximadamente el 10% de los estudiantes que llevan vianda, almuerzan en sus casas o deciden abonar el servicio de manera directa para comer en el colegio con sus compañeros”, detallan las autoridades. Ahí hay otro punto de conflicto.



El “error” de Ofelia Fernández. Criticó la comida de las escuelas porteñas con una foto de Berisso.

El Ministerio de Educación de la Ciudad brinda aproximadamente 220.834 servicios de desayuno diarios, 134.000 de almuerzos y 85.000 de refrigerios. Un mismo estudiante puede recibir los tres servicios, dos o uno.

“El hecho de que el servicio lo ofrezca una empresa hace que te impongan algunas condiciones cuestionables como, por ejemplo, que los chicos que se llevan vianda tienen que comer separados de los que comen la comida del comedor. Como la empresa solo se hace responsable por lo que ellos sirven, se genera una situación de segregación espacial de los chicos en la hora del almuerzo”, dice otra madre.

¿Qué pasa con lo que está en el plato? La comida también es un foco de críticas. Desde el Observatorio de Derecho de la Ciudad afirman que los alumnos reciben “muchos sánguches o verduras que no están en el mejor estado”.

“Mi hija esta en primaria, a ella no le gustan las galletitas que dan en el desayuno, así que no las come. En el almuerzo la comida, según ella, es ‘fea’, ‘no tiene gusto’. O son ultraprocesados recontra fritos, que tampoco le gustan. Así que termina comiendo la fruta, los días que le dan, y lo que yo le pueda mandar. Llega a casa y le tengo que hacer una merienda sustanciosa porque viene muerta de hambre”, dice la madre de una alumna de una escuela de Villa Urquiza, que firmó la petición de cambio del menú escolar que propuso el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Jonatan Baldivieso, fundador de ese observatorio, asegura que “se tiene que prohibir la entrega de alimentos ultraprocesados en las escuelas públicas, y esto está relacionado con la falta de internalización de la regulación de la Ley de Etiquetado Frontal, tanto en la actual concesión como en las nuevas que está tramitando el Gobierno de la Ciudad, por 4 años más”. En los entornos educativos no se puede proveer alimentos que tengan algún tipo de sello negro.

¿Cómo es el menú?

La Ley 3704 dice que la alimentación escolar debe “promover la alimentación saludable, variada y segura de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar a través de políticas de promoción y prevención. El comedor es considerado un momento de aprendizaje por lo que se promueve la formación de hábitos adecuados en una etapa clave del desarrollo infantil”.

“El Programa de Alimentación Escolar trabaja para una constante mejora del servicio de alimentación. Las constantes mejoras se evidencian en la mayor presencia de verduras y frutas, las cuales están presentes todos los días; mayor cantidad de legumbres; menor cantidad y mejor calidad de hidratos de carbono; la inclusión de carne de cerdo y el reemplazo de la panera del almuerzo por una fruta más a la semana, lo que contribuye a que los estudiantes tengan acceso a una fruta diaria”, describen desde Educación.

Eso se traduce, según dicen, en que el servicio de almuerzo cuenta con más ensaladas como guarniciones, fruta todos los días y “una reducción importante en la cantidad de pastas”.

Sergio Britos, nutricionista y director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), desmenuzó el menú para Clarín, desde el perfil nutricional.

“Hay una cultura, no sólo en ámbito porteño, de pecar del exceso de carnes. Si vos te fijás, todos los días hay carne en el menú. Eso no resiste ningún tipo de recomendación. En el mundo se insta a bajar el consumo de carnes rojas. Un sólo día se sirve pescado, en forma de medallón y esa no es la mejor forma de consumirlo”, marca.

Por otra parte, ve poca verdura. “De 10 días, solamente 4 tienen verduras frescas. Debería ser el doble. Y un sólo día se ofrecen legumbres, mezcladas con carne. Hay formas más eficientes de combinar legumbres, por ejemplo con cereales, pero no necesariamente con carne. Ese día que se sirven legumbres se podría quitar la carne, y se las sirve juntas”, sigue Britos.

También ve exceso de papas y arroz. Al comparar este menú porteño con los menúes de otras provincias, el experto dice que “cualitativamente es mejor”.

Para quienes llevan viandas, algo que está permitido excepto en el jardín, hay guías con recomendaciones para cocinarles a los chicos en casa. Pero, ¿qué pasa con el desayuno?

“Antes se ofrecía yogur, y ahora veo que no lo dan más. Es un excelente alimento, tiene la contribución de las bacterias benéficas, mejora la salud de la microbiota. La verdad que es una lástima si se sacó o se disminuyó, comparado a que sí dan galletitas, vainillas, alimentos que deberían consumirse sólo ocasionalmente y parece que son el componente sólido casi diario del desayuno”, cierra.

Lo que se tira

¿Qué pasa con el desperdicio, con la comida que no se come, porque los chicos no la quieren o porque sobra? “Para los menúes se tienen en cuenta los gustos y hábitos alimentarios, sin descuidar el cumplimiento de los requisitos”, dicen las autoridades educativas porteñas.

Se creó un recetario unificado de todos los platos, con 3 mosaicos de 10 menús adecuados a la estación del año, “para evitar la monotonía”. Para el jardín se sumaron cortes de carnes, “para evitar la carne picada”. “Se sumaron galletitas de avena para lograr un aumento en el aporte de fibra. En el refrigerio, en secundaria, se incluyó el pan integral para aportar más fibras y se mejoró el perfil nutricional del mismo priorizando el queso como ingrediente”, describen.

¿Qué empresas sirven la comida?

Hasta el momento se presentaron 19 empresas, pero la nueva licitación aún no se encuentra adjudicada. Y son 19 las que hoy sirven la comida:

Carmelo Antonio Orrico S.R.L.,Servicios Integrales de Alimentación S.A., Lamerich S.R.L., Diaz Velez S.R.L.,Compañía Alimentaria Nacional S.A., Friends Food S.A., Enrique Tavolaro S.R.L., Arkino S.A., Spataro S.R.L., Alfredo Grasso, Treggio S.R.L., Rodolfo Ferrarotti S.R.L., Dassault S.A. E Hispan S.A. Unión Transitoria – Sucesion De Ruben Martin S.A. – Siderum S.A., U.T.E., Alimentos Integrados S.A., Servicios Integrales Food And Catering S.R.L., Bagala S.A., Caterind S.A. y Servir´C S.A.

“Hace años que venimos denunciando las irregularidades en el servicio de alimentación escolar. No hay controles en la comida, las raciones son cada vez más pequeñas y cambiaron el yogur por mate cocido. No se diferencia el medallón de pollo del de pescado”, dice a Clarín Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

¿Qué se hace con lo que no comen?

Las autoridades dicen que los alimentos que llegan diariamente a la escuela se preparan en su totalidad. Los residuos que quedan en los platos se descartan por cuestiones de seguridad bromatológica. “Los sobrantes que pueden quedar por el ausentismo también se descartan, ya que no se puede garantizar su conservación adecuada hasta el consumo. Está fuera de la norma legal realizar este manejo de alimentos”, explican.

¿Se cambia el menú si se ve que los chicos no comen algo en particular? Desde la Ciudad explican: “Hay algunos platos que tienen menor aceptación ya que los alumnos no están habituados a su consumo, por ejemplo de legumbres o vegetales. En esos casos, se trabaja desde la educación alimentaria para mejorar la aceptación y fomentar hábitos saludables”.

