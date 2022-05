Un poco por aburrimiento y otro poco porque realmente tiene una memoria privilegiada, el hombre dedicó no pocos días del confinamiento a anotar en un cuaderno todos los refranes que conoce. Ya tiene más de 200 cuidadosamente apuntados y, a sus 85 años –26 en su Vega de Espinareda (España) natal y 59 como emigrado en la Argentina–, sigue sumando alguno nuevo todas las semanas. Porque, persevera y triunfarás.



Una cuarentena de grabados que contienen los proverbios medievales de la cultura sefardí en imágenes son expuestos en 2008 en el Centro de Historia Judía de la Gran Manzana. EFE/Marc Shanker

Casi todos los pueblos crearon y usaron refranes. Los especialistas prefieren la palabra técnica “paremia” y la docente Olga Tarnovska es una de esas especialistas, que ha analizado esas frases cargadas de memoria común. “(Usaron refranes) los asirios y los egipcios, los indios y los chinos, y los encontramos también en los tratados filosóficos de los griegos”, explica en su artículo “Los refranes ayer y hoy”.

Breves y musicales

La función de esas ideas, siempre breves y siempre rítmicas (una musicalidad imprescindible para que fueran memorizadas), fue la de fijar y conservar sabiduría: las experiencias de la vida, los secretos de las relaciones familiares y laborales, e incluso la de preservar conocimiento meteorológico.

Eran un elemento tan relevante estos refranes, que en el siglo XVI “los Humanistas y Erasmistas no dudaron en considerar los refranes como “evangelios breves”, igual de respetables que los Evangelios de la Iglesia católica”, apunta Olga Tarnovska. A fin de cuentas, generaciones y generaciones los habían legado para que sus descendientes no perdieran ese saber comunitario e imprescindible.

Es por eso, que los proverbios sobrepasaron las fronteras y se transformaron en un patrimonio internacional. “Es a veces muy difícil atribuirles una nacionalidad, con lo cual un proverbio puede ser tanto prestado como prestable, lo que a su vez enriquece el patrimonio de varias comunidades lingüísticas”, agrega Tarnovska.



Biblia de Gutenberg. Foto Shutterstock

Y como ejemplo recuerda que lo que en el castellano es En casa de herrero, cuchillo de palo; los rusos lo expresan diciendo Сапожник без сапог (Zapatero sin zapatos); en inglés adopta las formas de The tailor’s wife is the worst clad (La mujer del sastre es la peor vestida) pero también The shoemaker’s son always goes barefoot (El hijo del zapatero va descalzo).

Dos libros concentran un caudal rico en refranes. La Biblia ofrece Quien siembra vientos, recoge tempestades; Ojo por ojo, diente por diente; y Quien a hierro mata, a hierro muere, entre otros. Y el Quijote, por su parte, A Dios rogando y con el mazo dando; A buen entendedor, pocas palabras; De noche todos los gatos son pardos; Hoy por ti y mañana por mí; Una golondrina no hace verano; y la lista sigue y sigue.

Dicen que los refranes están desapareciendo. Dicen que las nuevas generaciones ya no los escuchan en sus casas. Y dicen que hablan de un mundo que ya no existe. Olga Tarnovska tiene otra opinión: hay nuevos y aparecen sobre todo en la publicidad y en los memes de las redes sociales: Agua que no has de beber guárdala en la heladera; Tanto va el cántaro a la fuente que al final va solo; No por mucho madrugar se ven las vacas en camisón.



Don Quijote. A este ejemplar, que tiene más de 100 años, lo firmó el abuelo de Iñaki Zubiaur antes de morir.

Aunque también la política hace sus aportes: No nos falta dinero, nos sobran ladrones; Si no nos dejas soñar, no te dejaremos dormir; Me sobra demasiado mes al final del sueldo. Unos nacen con suerte, otros en la Argentina…

