Sebastián Villa. Foto: NA.

La ginecóloga que atendió a la víctima que denunció al atacante de Boca Sebastián Villa por presunto abuso sexual declaró al mediodía mediante videoconferencia, luego de que la semana pasada no pudiera hacerlo por estar en Mendoza y con problemas de salud.



El testimonio de la médica es vital para determinar si detienen o no a Villa, ya que deberá ratificar o rectificar el informe que redactó cuando atendió a R.D. por este hecho en el Hospital Penna.



La especialista fue convocada nuevamente para dar su testimonio. Hoy, Legrand afirmó ante las fiscales, la querella y la defensa que “no recuerda si ella la atendió” porque “quizás firmo el certificado pero la pudo haber atendido otra doctora” y que también “no tiene la obligación de denunciar un abuso”.



Casi en el final de su declaración, sorprendentemente, la especialista volvió a interrumpir su testimonio: afirmó que se le cortó la luz.



En la primera convocatoria, la profesional se excusó diciendo que estaba en otra provincia y que tenía fiebre, pero ahora deberá hacerlo y también de manera virtual.



La víctima, al presentar la denuncia, dijo que la ginecóloga le explicó que tenía lesiones compatibles con abuso sexual, pero eso no quedó asentado en la historia clínica. Por lo tanto, será clave su declaración en la Justicia, ya que de eso dependería si piden o no la detención del futbolista.



Asimismo, la Fiscalía volvió a citar a la víctima para que se sometiera a lo que se conoce como Qi firme victimológico, un estudio protocolar y normal en causas de esta naturaleza, el cual estará a cargo del equipo interdisciplinario de asistencia a la víctima departamental.



Estas citaciones se dieron luego de conocerse la pericia psiquiátrica, realizada a la víctima el viernes pasado. Las conclusiones de ese informe son contundentes: la especialista del Ministerio Publicó Fiscal aseguró que la mujer presenta “indicadores de abuso sexual” y que no hay rastros de “fabulación ni mendacidad”, por lo que para los psiquiatras forenses, la denunciante no miente.



La prueba clave, que está en la causa que encabeza la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 de Esteban Echeverría, indica que R.D.: “Presenta síntomas compatibles con depresión y miedo hacia su agresor y su entorno. Lenguaje acorde a su edad y nivel de instrucción, sueños recurrentes re experimentando la situación vivida, con recuerdos angustiosos intrusivos durante el día”.