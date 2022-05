Una policía de Chivilcoy denunció que fue víctima de una violación grupal en la que habrían participado al menos cuatro hombres. Según trascendió, la víctima fue abordada a la salida de un boliche y trasladada a una quinta cercana.

La denuncia -realizada inicialmente por el padre de la mujer al 911- fue ratificada en la Comisaría de la Mujer el sábado. El ataque sexual se habría registrado durante esa madrugada.

Lo que denunció la agente policial de 26 años es que a la salida de un boliche llamado “Barbako’s”, un hombre que se movilizaba en un auto blanco de alta gama, la obligó a subir al vehículo. Según su testimonio publicado por La Razón de Chivilcoy, no lo conocía.

Una vez en el auto, la joven denunció que le aplicó una inyección que le hizo perder parcialmente el conocimiento. Cuando reaccionó estaba en una casa quinta con al menos cuatro hombres que habrían abusado de ella.

Luego, según la denuncia, fue llevada hasta inmediaciones de la casa de su madre donde la dejaron abandonada. Según informó la Policía y según el registro de las cámaras, todo sucedió en el lapso de unas dos horas.

Chivilcoy está conmocionada con el hecho, mientras la policía local intenta identificar a los implicados.

La denuncia del abuso grupal

En la denuncia policial, publicada por La Razón de Chivilcoy, la mujer contó que el ataque se dio a la salida de una fiesta que el boliche Babako’s suelen hacer los fines de semana.

Estuvo dentro del local hasta pasadas las 5 de la mañana. En el interior, se dio cuenta de que le faltaba el celular y no pudo recuperarlo. “No sé quien me lo sacó”, contó.

Luego detalló que un joven -con el que había estado bailando- le ofreció llevarla a su casa, pero ella le dijo que no y se fue sola caminando. En el camino, al cruzarse con personal de la Guardia Urbana Municipal, les contó de la pérdida del celular, pero no obtuvo respuesta.



Chivilcoy: la ambulancia del Same la trasladó a la víctima desde la casa de su madre al hospital.

“No sé bien cuanto caminé sola. Si fueron una, dos o tres cuadras. Pero, en ese momento se me pone a la par un auto blanco, de los nuevos. No sé ni la marca, ni el modelo ni la patente. Sólo me dí cuenta que era de los nuevos”, contó.

El conductor la llamó por su nombre y le dijo “subí que te llevo”. “Nunca lo había visto antes. Ni sé quién es. El me insistía que subiera que me llevaba a mi casa. No quise. Pero, en un momento se puso intimidante ‘te conviene subir’. Y ahí accedí”, explicó la denunciante.

La víctima contó que el conductor estaba solo en el auto y lo describió como un joven de “unos 30 años, alto, delgado, de tez blanca y pelo corto” y llevaba “una camisa color blanca”.

“Habremos hecho unas dos cuadras cuando de golpe sacó de la nada una jeringa y me pinchó el antebrazo izquierdo. Algo me inyectó, pero no sé bien que era. Me pinchó por encima de la campera que llevaba puesta. Ahí, el chico me dijo que antes de llevarme íbamos a pasar por otro lado donde había una ‘joda’. Y que después me llevaría a mi casa”, continuó.

En un momento llegaron a una quinta en una zona despoblada. Allí se encontró con una chica a la que había visto antes en el boliche. “Le dije que quería irme a mi casa. Pero ella me respondió ‘tranquila, en un rato te vas. Vienen muchas chicas como vos acá’“, detalló.

Dentro de la vivienda, la joven fue abusada por el conductor del auto blanco y otros “tres o cuatro hombres”.

Tras la violación, el mismo hombre que la había abordado a la salida del boliche, la subió al auto y la dejó a media cuadra de la casa de la madre. “Nunca dije que me lleve ahí. Ni nunca le dije la dirección de nadie. Es obvio que me conocía y sabía quién era yo“, detalló.

Luego de que caso trascendiera a través de los medios locales, las redes sociales reaccionaron de inmediato al caso del auto blanco. Muchos vecinos pidieron por la detención de los agresores, mientras que otros afirmaron que “no es la primera vez” que sucede algo así en la ciudad.

Según trascendió en los medios locales, el estudio forense realizado a la víctima no arrojó en primera instancia datos contundentes sobre la violación grupal denunciada.

Hasta el momento, la Policía no emitió ningún parte oficial y el caso está siendo investigado por la fiscalía 6 de Mercedes.