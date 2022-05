Flor Peña, coductora. Foto: Instagram.

Flor Peña recuperó su cuenta de Instagram tras la suspensión: “Volví al Instagram, chicos”. La noticia la dio al comenzar su programa de América, LPA, donde expresó: “Me di cuenta que la gente que vive en casa es copada. Fueron 48 horas de limpieza total, hasta la panza se me fue” y agregó “de repente lo que hago yo está mal y lo que hacen los demás está bien”.



“No entendí nada, cómo puede ser que lo que pasa en Instagram con otras personas no molesta y en mí sí? se preguntó ante su abogado Fernando Burlando y Martín Leguizamón, especialista en ciberdelitos. “Fuiste elegida, no tengo dudas. Personas como vos que tienen una soberbia valentía las eligen para hacerle estos actos de censura”, dijo Burlando. “Hay familias que viven del Instagram. Hoy Florencia estaba angustiada por su vida, concentrada en la plataforma”, agregó.



“Hubo un grave caso de censura privada. La empresa decidió censurarte innecesariamente. Esto tendría que pasar con millones de cuentas”, expresó Leguizamón. “Y pelear contra gigantes, como hace Flor. Hay muchos grandes a quien disgustan, las frases, las ideas, las fotografías de ella”, sumó Burlando.



“Habría que ver quienes son los que reportan y piden el bloqueo de la cuenta”, advirtió Leguizamón y agregó “tendrían que haber chequeado si eran bots antes de censurarte. Seguro vos tenés millones de mensajes de odio de violencia y no hacen nada. Y por ahí bloquean una foto de una mujer amamantando y lo bloquean. Es inexplicable”.



“Flor que siga haciendo su vida tranquila que no le van a cerrar la cuenta. Que siga subiendo el contenido que quiera”, dijo el abogado. “Recuperé la cuenta, pero tengo un aviso que me dice que la puedo perder en cualquier momento. Y otra cosa que pasa, es que si me buscan no estoy”, alertó Peña.



“Vamos a activar los mecanismos para recuperarla. No es fácil, ni sencillo, pero se abre una luz de esperanza. Cuando uno pierde una red social, pierde parte de su identidad. Es muy grave censurar a alguien, es terrorista. Este primer paso es importante en pos de la recuperación total de la cuenta”, concluyó Burlando.



VIDEO GENTILEZA AMÉRICA

.