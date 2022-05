Ama tanto la jardinería como pasar tiempo al aire libre. Por eso, Ari renunció a sus dos empleos de camarera y se dedicó tiempo completo a ganar dinero publicando contenido de alto voltaje en una plataforma para adultos.

La decisión no le resultó fácil, pero ver la entusiasta respuesta de sus seguidores, la joven decidió animarse y dar el paso que cambiaría su vida.

Quién es Amy

La joven siempre tuvo “manos verdes” y su jardín se destacaba por sobre el resto de los parques del barrio. Apasionada por las plantas y la naturaleza, descubrió que sus seguidores adoraban las imágenes sexys que tomaba en ese entorno.

Así, la joven británica que solía trabajar en el restaurante de un casino, asegura que ya ganó casi 63.000 dólares desde que abrió un canal en Fanvue para satisfacer pedidos tan especiales como particulares de sus suscriptores, destacó The Mirror.

“Literalmente, cada vez que sale el sol, me encontrarán en el jardín. Me encanta el aire libre y estar cerca de la madre naturaleza”, afirmó la joven.



La joven descubrió que sus seguidores adoraban las imágenes sexys que tomaba en su jardín. Foto: Ari

Y detalló: “Adoro broncearme, pero puede ser un poco aburrido, así que pensé en comenzar un nuevo pasatiempo para tomar color mientras hacía algo y aprovechaba el tiempo”.

Fue en ese momento en el que Ari decidió dedicarse a pleno a la jardinería, filmar videos y subirlos a la Web. Entonces, descubrió que sus fanáticos disfrutaban verla trabajar en el jardín, podar y regar sus plantas.

De este modo, lo que empezó siendo un hobby se transformó en un productivo medio de vida.

De acuerdo al medio, la joven comenzó a recibir más y más solicitudes de contenido relacionado con la jardinería y, por eso, decidió abrir su propio -y exitoso- camino en el mundo del porno soft y darles a sus fans lo que tanto reclamaban.

Y, entonces, a medida que llegaban solicitudes para ver cómo cuidaba las plantas sin ropa también logró tener un jardín perfecto.

“Me encanta cultivar hierbas y flores comestibles para preparar los mejores gin-tonics”, contó destacando otra de sus habilidades.

Un pedido demasiado particular

Sus seguidores, a quienes les encanta el contenido al aire libre que publica, habitualmente le hacen pedidos especiales a su estrella favorita. Incluso, hasta han llegado a pedirle que se siente sobre ortigas.

Si bien esto puede resultarle un poco doloroso, la joven no deja que nada se interponga en su trabajo, y sigue adelante sin dudarlo.



La joven siempre está “encendida” y en modo de trabajo. Foto: Ari

“No importa cuántas veces me haya sentado sobre estas plantas, aún me duele. Apenas termino debo ponerme hielo o si no después no puedo sentarme”, relató.

En este sentido, Amy agregó que consideró abastecerse de hojas de romaza para calmar la picadura de las ortigas, pero no está segura de si el remedio natural funciona o si, simplemente, es un mito de la época de nuestras abuelas.

Manteniendo la actitud, la joven siempre está “encendida” y en modo de trabajo, asegura The Mirror. Por eso, siempre busca oportunidades para filmar contenidos originales y que interesen a sus fanáticos y seguidores.

El próximo fin de semana -el último de mayo-, Amy visitará una exposición de flores. “Tengo entradas para el Chelsea Flower Show, así que espero poder filmar algunas imágenes ‘subidas de tono’ entre las peonías”, adelantó.