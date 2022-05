Graciela Alfano, a través de su cuenta de Twitter, lanzó un mensaje solidarizándose con la actriz China Suárez, tras el descargo que hizo la ex de Benjamín Vicuña en su redes sociales por hostigamiento de los medios hacia ella.

“¿Habrán evaluado los que hablan cuáles serán las consecuencias de sus actos sobre esa persona, su familia, sus hijos, su vida?”. Y agregó: “Que no me vengan los “fiscales de las camas y las vidas ajenas” con sus opiniones estereotipadas y poco inteligentes. Me aburren”.